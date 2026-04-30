Οι ανήλικοι στην Πάργα συνελήφθησαν, το ίδιο και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων (ενός αλλοδαπού και ενός ημεδαπού) προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάργα, οι οποίοι απείλησαν με μαχαίρι μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο προκειμένου να της αποσπάσουν το κινητό της τηλέφωνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, οι δύο ανήλικοι που είναι και αυτοί μαθητές προσέγγισαν την κοπέλα και με την απειλή σουγιά απαίτησαν να παραδώσει το κινητό της. Η μαθήτρια αρνήθηκε, παρέδωσε το κινητό σε φίλη της και στη συνέχεια αποβιβάστηκε από το λεωφορείο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Αρχών, με τους δύο δράστες να εντοπίζονται λίγη ώρα αργότερα.

Στην κατοχή τους βρέθηκε ο επίμαχος σουγιάς, ο οποίος είχε λάμα μήκους οκτώ εκατοστών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου δεν περιορίζεται μόνο στους δύο ανήλικους, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας και παραβάσεις περί όπλων. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.