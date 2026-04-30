Το ζευγάρι στη Βέροια φέρεται να επικροτούσε τις ενέργειες του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο.

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, λίγα μόλις 24ωρα μετά τους πυροβολισμούς του 89χρονου στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 29/04, σε δημόσια υπηρεσία στη Βέροια.

Σύμφωνα με το voria.gr, ένα ζευγάρι ηλικίας 60 και 58 ετών εισήλθε στο Κέντρο Προώθησης και Απασχόλησης της ΔΥΠΑ και επιτέθηκαν λεκτικά στους υπαλλήλους, ενώ δεν έλειψαν και οι απειλές. Αφορμή για την «έκρηξη» του ζευγαριού αποτέλεσε ένα προσωπικό τους ζήτημα.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Μακράκης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας ΟΑΕΔ, οι υπάλληλοι ανέφεραν πως το ζευγάρι φώναζε «Καλά έκανε ο άλλος και μπήκε στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο». Ο κ. Μακράκης τόνισε ότι ευτυχώς η κατάσταση δεν εκτροχιάστηκε περαιτέρω, καθώς κάποια στιγμή πήγαν να χτυπήσουν δυνατά το τζάμι του γκισέ, που θα μπορούσε να τραυματίσει όσους βρίσκονταν στον χώρο.

«Οι συνάδελφοι είναι καλά στην υγεία τους αλλά τρομαγμένοι και προβληματισμένοι, όπως όλοι μας. Μπορούμε να εντοπίσουμε και οι ίδιοι κάποια παράλογα πράγματα στο σύστημα και καταλαβαίνουμε την αγωνία που έχουν οι ωφελούμενοι για τις πληρωμές τους, ωστόσο οι εργαζόμενοι δεν φταίνε σε τίποτα», πρόσθεσε και έδωσε ως παράδειγμα το ζήτημα των προπληρωμένων καρτών, ζητώντας από τους πολίτες να έχουν καθαρή σκέψη απέναντι στους υπαλλήλους που τους εξυπηρετούν, καθώς δεν φέρουν αυτοί ευθύνη για τις καθυστερήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο 60χρονος και η 58χρονη συνελήφθησαν, καθώς στο σημείο έφτασε η αστυνομία και σήμερα (30/04) θα περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα.