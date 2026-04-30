Στην ανακρίτρια ο 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε πέντε υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου της Αθήνας.

Χαιρετώντας τους δημοσιογράφους και τα τηλεοπτικά συνεργεία, ο 89χρονος που πυροβόλισε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά πέντε υπαλλήλους στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο της Αθήνας οδηγήθηκε για να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο 89χρονος προτίμησε να εξηγήσει ο ίδιος τι τον οδήγησε στην ενέργεια αυτή, για αυτό και δεν κατέθεσε στην ανακρίτρια απολογητικό υπόμνημα με τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς. Περιέγραψε το σχέδιο του και υποστήριξε πως ήθελε «να κάνει ντόρο» αφού ένοιωθε πως επί σειρά ετών τον κορόιδευαν και δεν του έδιναν τη σύνταξη που δικαιούται.

Ο 89χρονος, ο οποίος μέσω των συνηγόρων του θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κατηγορείται για τρία κακουργήματα, μεταξύ των οποίων αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, αλλά και έξι πλημμελήματα.

Αρνείται τις κατηγορίες όπως του αποδίδονται ισχυριζόμενος πως δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ενώ φέρεται να ζητά συγγνώμη από τους πέντε υπαλλήλους που τραυμάτισε.