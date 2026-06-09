Ξεκινά το επόμενο διάστημα η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Ιούλιο 2026.

Σε δύο δόσεις θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 μέσω του ΕΦΚΑ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν επίσης οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι πληρωμές ακολουθούν τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών, όπως ισχύει τα τελευταία χρόνια.