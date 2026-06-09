«Ξύπνησα και τους βρήκα νεκρούς» υποστηρίζει ο σύντροφος της 54χρονης - Οι αντιφάσεις που ερευνώνται.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αιγιαλεία η αποκάλυψη της διπλής δολοφονίας 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο, μέσα σε λίμνη αίματος. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το άγριο έγκλημα, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος ήταν το τελευταίο πρόσωπο που φέρεται να είχε επαφή με τα θύματα και ανακρίνεται από την Ασφάλεια.

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Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας - Τα δύο μαχαίρια που εντοπίστηκαν θα δώσουν απαντήσεις

Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο 26χρονος εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο, καθώς και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η μητέρα του βρέθηκε επίσης δολοφονημένη με εκτεταμένα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, δείχνει πιθανή σφοδρή πάλη. Οι δύο σοροί εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία μέσα στην οικία.

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Η μητέρα φαίνεται να είχε δεχτεί πολλές μαχαιριές, ενώ φαίνεται ότι πάλεψε για αν σωθεί. Οι αστυνομικοί εντόπισαν καρφωμένο μέσα σε μια γλάστρα στο εξωτερικό του σπιτιού της οικογένειας ένα μαχαίρι, το οποίο έχει μεταφερθεί στα εργαστήρια για αποτυπώματα. Επιπλέον εντοπίστηκε ακόμη ένα μαχαίρι στο εξωτερικό της υγείας το οποίο επίσης θα ερευνηθεί αν έχει χρησιμοποιηθεί για το διπλό έγκλημα. Η αδερφή της 54χρονης αναφέρει ότι η αδερφή της μαζί με τον 65χρονο σύντροφο είχαν πολύ καλή σχέση και δεν της είχε αναφέρει κάτι παραπάνω στο παρελθόν.

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Οι δηλώσεις της αδερφής της 65χρονης

«Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω ακούσει ότι με μαχαιριές, ότι τους κατέσφαξαν, ότι πυροβόλησαν με αεροβόλο στο κεφάλι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ θα πάω στην Αστυνομία, το πρώτο που θα κάνω είναι να πάω στην Αστυνομία να δώσω την κατάθεσή μου», ανέφερε η αδερφή της 54χρονης και συμπλήρωσε: «Εγώ σαν ζευγάρι τους ήξερα, ότι ήταν αγαπημένοι. Ε, όλα τα ζευγάρια έχουν προβλήματα, από ‘κει και πέρα δεν ξέρω. Πρέπει να πάω να του μιλήσω κι εγώ η ίδια, δηλαδή κι εγώ θέλω να πάω να τον δω. Δεν ήταν άνθρωπος τέτοιος, τουλάχιστον προς εμένα και πώς τους έβλεπα, δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος. Τώρα, από ‘κει και πέρα, μέσα στο σπίτι τους δεν ξέρω τι μπορεί να γινότανε».

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Στο μικροσκόπιο των αρχών ο σύντροφος

Ο σύντροφος της 54χρονης υποστηρίζει ότι ξύπνησε το πρωί και εντόπισε νεκρούς τη γυναίκα και τον γιο της, ισχυριζόμενος ότι ειδοποίησε άμεσα γείτονα για να καλέσει τις αρχές. Οι Αρχές στρέφουν την προσοχή τους στον Ιταλό σύντροφο του θύματος, εξετάζοντας τη συμπεριφορά και τις αντιφάσεις του, καθώς και στοιχεία που αφορούν την παρουσία αλκοόλ στον χώρο του εγκλήματος. Παράλληλα διερευνάται το ενδεχόμενο να προχώρησε σε ενέργειες καθαρισμού του χώρου με σκοπό την εξαφάνιση ιχνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος φέρεται να έπλυνε ρούχα και εσώρουχα τις κρίσιμες ώρες, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα στις Αρχές, ενώ οι εξηγήσεις που έδωσε κρίνονται ασαφείς. Την ίδια ώρα, ο 26χρονος γιος του θύματος, ο οποίος είχε επιστρέψει από τη Γερμανία για να επισκεφθεί τη μητέρα του λόγω προβλημάτων υγείας, δεν φέρεται να είχε αναφέρει στο περιβάλλον του κάποια ένταση ή διαμάχη με τον Ιταλό σύντροφο.

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Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα - Τα σενάρια που εξετάζονται

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, από προσωπικές διαφορές μέχρι πιθανή προμελετημένη ενέργεια, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, το έγκλημα εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα, ενώ ο 65χρονος πιθανόν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 65χρονος, φέρεται να είχε μια έντονη αντιπαράθεση με τον 26χρονο γιο της συζύγου του (από προηγούμενο γάμο της), ο οποίος είχε επιστρέψει μόλις πριν από δύο ημέρες από τη Γερμανία, όπου σπούδαζε. Ακολούθησε πάλη και συμπλοκή ανάμεσά τους, κάτι που μαρτυρά η έντονη αναστάτωση στο εσωτερικό του σπιτιού, καθώς έπιπλα, φορητός υπολογιστής, οικιακές συσκευές και άλλα αντικείμενα βρίσκονταν στο πάτωμα.

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Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 65χρονος αρχικά σκότωσε τον 26χρονο μέσα στο δωμάτιό του, ξύπνησε η 54χρονη μητέρα ενδεχομένως για να δει τι συμβαίνει, πιθανόν αντιστάθηκε ή προσπάθησε να αποτρέψει τον σύντροφό της, ο οποίος σκότωσε και αυτή πιθανόν μέσα στην κρεβατοκάμαρά τους. Ο 26χρονος σύμφωνα με τον ιατροδικαστή φέρει και ένα τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι, που δεν επέφερε τον θάνατο. Πιθανόν, τον πυροβόλησε με αυτό, ο νεαρός σάστισε, πονούσε και ο 65χρονος τον αιφνιδίασε με το μαχαίρι. Ο γιος έχει βρεθεί μέσα στο δωμάτιό του και η μητέρα στον διάδρομο έξω από αυτό, όταν σηκώθηκε να δει τι συμβαίνει.

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{https://exchange.glomex.com/video/v-dj4kihssj2y9?integrationId=40599y14juihe6ly}



