Η ένταση ανάμεσα στους νεαρούς κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να προκληθεί συμπλοκή στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 15χρονοι.

Στο Περιστέρι σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ομάδας περίπου δέκα ανηλίκων, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι 15χρονοι τραυματίες έλαβαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, ενώ η κατάστασή τους δεν κρίθηκε ανησυχητική και δεν χρειάστηκε η μεταφορά τους σε νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες απομακρύνθηκαν από το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, γεγονός που δυσκολεύει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Παραμένει ασαφές τι προκάλεσε την ένταση, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

