Οι γιατροί που συμμετέχουν στις πρώτες εφαρμογές αναφέρουν ότι η δυνατότητα ύπαρξης μιας ειδικά σχεδιασμένης αγωγής για νεογέννητα αλλάζει ουσιαστικά την κλινική πρακτική.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προχώρησε σε μια απόφαση που χαρακτηρίζεται ήδη ως ορόσημο για τη δημόσια υγεία: την προεπιλογή του πρώτου ειδικά σχεδιασμένου φαρμάκου για την ελονοσία σε βρέφη.

Σύμφωνα με τον Guardian, το φάρμακο, γνωστό ως Coartem Baby, ανοίγει για πρώτη φορά τον δρόμο για ασφαλή θεραπεία ακόμη και στα νεογέννητα, μια ομάδα ασθενών που μέχρι σήμερα έμενε ουσιαστικά χωρίς κατάλληλη φαρμακευτική κάλυψη.

Ένα επικίνδυνο κενό στη θεραπεία

Η ελονοσία παραμένει μία από τις πιο θανατηφόρες λοιμώδεις ασθένειες παγκοσμίως, με εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο. Μόνο το 2024 εκτιμάται ότι καταγράφηκαν περίπου 610.000 θάνατοι, με την πλειονότητα να αφορά παιδιά κάτω των πέντε ετών, κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική.

Παρά το γεγονός ότι τα βρέφη μπορούν να μολυνθούν, δεν υπήρχε μέχρι σήμερα ειδικά σχεδιασμένη θεραπεία για τις πιο ευάλωτες ηλικίες. Στην πράξη, χρησιμοποιούνταν φάρμακα που προορίζονταν για μεγαλύτερα παιδιά, κάτι που αύξανε τον κίνδυνο:

λανθασμένης δοσολογίας

παρενεργειών

και πιθανής τοξικότητας

Τι αλλάζει με το Coartem Baby

Το νέο φάρμακο έχει σχεδιαστεί ειδικά για βρέφη βάρους έως και 2 κιλών και περιέχει έναν συνδυασμό δύο γνωστών ανθελονοσιακών ουσιών: αρτεμεθέρη και λουμεφαντρίνη.

Η μορφή του είναι επίσης προσαρμοσμένη στις ανάγκες των βρεφών: πρόκειται για δισκία με γεύση γλυκού κερασιού που διαλύονται εύκολα, ακόμη και στο μητρικό γάλα.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η προεπιλογή σημαίνει ότι το φάρμακο πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας, επιτρέποντας πλέον σε χώρες με υψηλά ποσοστά ελονοσίας να προχωρήσουν σε προμήθειες και χρήση.

Γιατί αυτή η εξέλιξη θεωρείται τόσο σημαντική

Η ανάπτυξη του φαρμάκου βασίζεται σε νεότερα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι τα βρέφη δεν είναι πλήρως προστατευμένα από τη μητρική ανοσία, όπως παλαιότερα πιστευόταν.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και πολύ μικρά μωρά μπορούν να νοσήσουν σοβαρά, κάτι που μέχρι πρόσφατα συχνά υποεκτιμούνταν στην κλινική πράξη.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus, χαρακτήρισε την εξέλιξη «σημαντική αλλαγή στην ιστορία της αντιμετώπισης της ελονοσίας», τονίζοντας ότι η ασθένεια για αιώνες στερούσε ζωές και προοπτικές από ολόκληρες κοινότητες.

Η συμβολή διεθνών οργανισμών και ερευνών

Το Coartem Baby αναπτύχθηκε από τη φαρμακευτική εταιρεία Novartis σε συνεργασία με τον οργανισμό Medicines for Malaria Venture (MMV), έναν μη κερδοσκοπικό φορέα που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη θεραπειών για την ελονοσία.Η Novartis έχει δεσμευτεί να διαθέσει το φάρμακο σε μεγάλο βαθμό χωρίς κέρδος στις χώρες όπου η ελονοσία είναι ενδημική, ιδιαίτερα στην Αφρική.

Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Γκάνα, το φάρμακο έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται πιλοτικά. Σε ένα από τα πρώτα περιστατικά, ένα βρέφος που νοσηλεύτηκε με υψηλό πυρετό και επιβεβαιωμένη ελονοσία έλαβε τη νέα θεραπεία και ανάρρωσε πλήρως.

Τι σημαίνει για το μέλλον

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η νέα θεραπεία, σε συνδυασμό με εμβόλια, διαγνωστικά τεστ και κουνουπιέρες νέας γενιάς, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη μάχη κατά της ελονοσίας.

Παρότι η ασθένεια παραμένει σοβαρή απειλή, τέτοιες εξελίξεις θεωρούνται κρίσιμες για τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Η έγκριση του πρώτου φαρμάκου για ελονοσία σε βρέφη δεν είναι απλώς μια φαρμακευτική εξέλιξη. Είναι μια αλλαγή προσέγγισης: από τη γενική θεραπεία στην εξατομικευμένη φροντίδα για τις πιο ευάλωτες ηλικίες. Και για εκατομμύρια οικογένειες σε περιοχές όπου η ελονοσία είναι καθημερινή απειλή, αυτή η αλλαγή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.