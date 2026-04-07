Αντίστροφη μέτρηση για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» καθώς στις 24 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών, ενώ με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι συμμετοχής των ωφελούμενων μητέρων και γονέων, καθώς και των επιμελητών και επιμελητριών για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων. Το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιού, με βασικό κριτήριο το ατομικό εισόδημα της μητέρας. Για ένα παιδί το όριο ορίζεται στις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά στις 27.000 ευρώ, ενώ από τρία παιδιά και άνω δεν θα υπάρχει εισοδηματικό όριο

«Οι “Νταντάδες της Γειτονιάς” εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα. Είναι μια δράση που στηρίζει στην πράξη την οικογένεια και προσφέρει στους γονείς με βρέφη και νήπια μια αξιόπιστη λύση στην καθημερινή φροντίδα των παιδιών τους. Ωφελούμενες είναι οι εργαζόμενες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι άνεργες μητέρες. Για ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα της μητέρας μπορεί να φτάνει έως τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά έως τις 27.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά καταργούμε τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι για πρώτη φορά λαμβάνεται κοινωνική μέριμνα και για τις φοιτήτριες και τις σπουδάστριες μητέρες. Με τη δράση δημιουργείται το αναγκαίο συνεκτικό πλαίσιο, ώστε η φροντίδα του παιδιού να μη γίνεται εμπόδιο στη συνέχιση της επαγγελματικής ζωής ή των σπουδών των γονέων και ιδίως των μητέρων», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Νταντάδες της Γειτονιάς: Τι πρέπει να γνωρίζουν γονείς και υποψήφιοι επιμελητές

Η δράση στοχεύει στην προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην απασχόληση, μέσω της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αλλά και στην ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Καλύπτει μέρος της αμοιβής του επιμελητή ή της επιμελήτριας μέσω voucher, ώστε γονείς ή πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια βρεφών και νηπίων να εξασφαλίζουν κατ’ οίκον φροντίδα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, της αναζήτησης εργασίας ή των σπουδών τους. Αφορά βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, και σε 300 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, για εγγεγραμμένες άνεργες, αλλά και για φοιτήτριες, σπουδάστριες ή καταρτιζόμενες μητέρες.

Το πρόγραμμα έχει μια σημαντική καινοτομία: αναγνωρίζει και θεσμοθετεί κάτι που ήδη συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως φροντιστές όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και παππούδες και γιαγιάδες, με εκπαίδευση και ασφάλιση. Η νέα ΚΥΑ καθορίζει με σαφήνεια τους όρους εγγραφής των επιμελητών και επιμελητριών στο σχετικό Μητρώο, το οποίο θα λειτουργεί ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της δράσης στον ιστότοπο ntantades.gov.gr και θα είναι προσβάσιμο μέσω του gov.gr. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοιχτή και διαρκής καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Για τη συμμετοχή στο Μητρώο προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την εκπαίδευση, την κατάσταση υγείας, τη γνώση πρώτων βοηθειών και τον ποινικό έλεγχο, ώστε οι υπηρεσίες φροντίδας προς τα βρέφη και τα νήπια να παρέχονται με όρους ασφάλειας, αξιοπιστίας και πλήρους προστασίας. Για όσους και όσες δεν διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών, προβλέπεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης δωρεάν πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες θα εγγράφονται στο ειδικό Μητρώο και θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης έως και σε τρία παιδιά ταυτόχρονα, εφόσον επιλέγονται από τις οικογένειες μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της δράσης. Η δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» του ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 56.027.868,94 ευρώ. Αρμόδιος φορέας άσκησης πολιτικής είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.