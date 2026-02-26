Eπιμελητές μπορούν να είναι και συγγενικά πρόσωπα, όπως παππούδες και γιαγιάδες, αρκεί να εγγραφούν στο μητρώο και να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Στην καθολική εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» σε όλη τη χώρα προχωρά το υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής μέσα στον Μάρτιο, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης.

Όπως δήλωσε η αρμόδια υφυπουργός Έλενα Ράπτη μιλώντας στο ΕΡΤnews, στόχος του προγράμματος είναι η ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και η εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέες μητέρες να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση:

500 ευρώ τον μήνα για μητέρες πλήρους απασχόλησης

300 ευρώ τον μήνα για μερική απασχόληση

300 ευρώ για τρεις μήνες σε άνεργες μητέρες, ώστε να διευκολυνθεί η εύρεση εργασίας

Το ποσό καταβάλλεται απευθείας στον επιμελητή ή την επιμελήτρια που αναλαμβάνει τη φροντίδα του παιδιού, είτε στο σπίτι της οικογένειας είτε στον χώρο του επιμελητή, κατόπιν συμφωνίας. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα της μητέρας να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται στα 54 εκατ. ευρώ από πόρους ΕΣΠΑ, με στόχο τη σύναψη περίπου 4.500 συμφωνητικών πανελλαδικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιοι μπορούν να γίνουν επιμελητές

Ως επιμελητές μπορούν να εγγραφούν:

Όσοι διαθέτουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και παρακολουθήσουν σύντομο online σεμινάριο κατάρτισης

Εξαιρούνται από το σεμινάριο όσοι διαθέτουν πτυχίο βρεφονηπιοκόμου ή συναφούς επαγγέλματος

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών

Ιατρικά πιστοποιητικά (παθολόγου, ψυχιάτρου, δερματολόγου)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι επιμελητές μπορούν να είναι και συγγενικά πρόσωπα, όπως παππούδες και γιαγιάδες, αρκεί να εγγραφούν στο μητρώο και να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η πλατφόρμα εγγραφών θα παραμείνει μόνιμα ανοιχτή, δίνοντας τη δυνατότητα αλλαγής επιμελητή εφόσον η οικογένεια το κρίνει απαραίτητο.