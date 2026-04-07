Αντίστροφη μέτρηση για τις εγγραφές στους δημοτικούς βραφονηπιακούς σταθμούς - Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς.

Μετά το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου εκκινούν παραδοσιακά οι διαδικασίες για την έναρξη των αιτήσεων εγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Από πλευράς Δήμων έχουν ήδη ξεκινήσει οι επίσημες ανακοινώσεις για το χρονοδιάγραμμα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για εγγραφή και επανεγγραφή που για φέτος ορίζεται από την Κυριακή 10 Μαΐου μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Δήμο τους ώστε να ενημερωθούν αρμοδίως για το χρονοδιάγραμμα που θα ισχύσει στη δική τους περιοχή για την υποβολή αίτησης καθώς και για την πλατφόρμα που θα καταθέσουν την αίτησή τους.

Εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς: Ποια τα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής

Στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς, για το σχολικό έτος 2026-2027 θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη ηλικίας (από 6 μηνών έως 2,5 ετών) και παιδικά τμήματα ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Τα Δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:

• Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα συμπληρωμένη με το βιογραφικό του νηπίου ή του βρέφους.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή ληξιαρχική πράξη σύμφωνου συμβίωσης.

• Για εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα, πρόσφατο Μηνιαίο Εκκαθαριστικό Μισθοδοσίας (μέσω gov.gr) ή βεβαίωση εργοδότη.

• Για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων από τον εργοδότη και φωτοτυπία ενσήμων ή βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

• Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρεται το είδος της επιχείρησης και η έδρα (σφραγίδα και υπογραφή επαγγελματία) και βεβαίωση ασφάλισης

από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

• Για του άνεργους γονείς, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

• Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) του τρέχοντος οικ. έτους ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικ. έτους και των δύο γονέων

• Βεβαίωση παιδιάτρου καθώς και φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του.

• Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. για την πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας στο όνομα του γονέα ή κηδεμόνα.

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί παραλαβής του νηπίου από έτερο άτομο, (όνομα και τηλέφωνο) πλην των γονέων ή κηδεμόνα (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr).

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι «η αίτηση και τα δικαιολογητικά που προσκομίζω είναι αληθή και ακριβή» (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr).

➢ Για ΑμεΑ στην οικογένεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, απαιτείται προσκόμιση Ιατρικής γνωμάτευσης από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Ασφαλιστικό Οργανισμό ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) ή από άλλη αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.

➢ Σε περίπτωση που υπάρχει οικογενειακό-κοινωνικό πρόβλημα (π.χ. γονέας άγαμος, διαζευγμένος ή εν διαστάσει, στρατευμένος, φοιτητής, αποβιώσας κλπ.) πρέπει να υποβάλλεται από το γονέα ή κηδεμόνα και το αντίστοιχο επίσημο δικαιολογητικό από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Το υπόψη δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να συμπεριληφθεί στη μοριοδότηση του παιδιού.

Όπως τονίζεται από τους Δήμους η επιλογή των παιδιών θα γίνεται κατόπιν μοριοδότησης σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Αίτηση που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μένει εκτός διαδικασίας επιλογής. Μάλιστα, σε πολλούς Δήμους για να οριστικοποιηθεί η εγγραφή, οι γονείς οφείλουν να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της Πολιτικής τροφείων, των όρων, του κανονισμού λειτουργίας και της χρήσης των προσωπικών δεδομένων.

Τα φωτοαντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα, εξαιρουμένων των δικαιολογητικών για τα οποία απαιτείται θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής. Αίτηση εγγραφής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τίθεται εκτός διαδικασίας επιλογής.

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

H λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών ξεκινά κάθε 1η Σεπτεμβρίου με ωράριο λειτουργίας καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή 7.00 – 15.45. Οι Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους:

Το διάστημα των Χριστουγέννων από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 06 Ιανουαρίου,

Το διάστημα του Πάσχα από τη Μ. Πέμπτη έως την Κυριακή του Θωμά,

Τις επίσημες αργίες

Όλο το μήνα Αύγουστο

Παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Tι ισχύει για τα φετινά voucher

Όπως τονίζεται από πλευράς Δήμων οι αιτήσεις για τα voucher των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών της ΕΕΤΑΑ για την περίοδο 2026-2027 είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενημέρωση. Ειδικότερα σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση « Οι ωφελούμενοι γονείς/κηδεμόνες που έχουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ, θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν αίτηση εκτός από την πλατφόρμα του Δήμπυ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΤΑΑ όταν ανακοινωθεί η Πρόσκληση του εν λόγω προγράμματος για τους παιδικούς σταθμούς. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της νέας σχολικής χρονιάς θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο 2026 όπως γίνεται κάθε χρόνο. Προϋπόθεση είναι να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση του ατόμου που θα υποβάλλει την αίτηση.