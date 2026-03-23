Πώς η παρατηρητικότητα των περαστικών έσωσε τον μικρούλη που περιπλανιόταν στους δρόμους.

Ανησυχία προκάλεσε στη Μυτιλήνη το περιστατικό με ένα 4χρονο παιδί που βρέθηκε μόνο του στον δρόμο το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Μαρτίου. Το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, αποχώρησε από το νηπιαγωγείο όπου φοιτούσε στο ολοήμερο τμήμα, χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους εκπαιδευτικούς, και περιπλανιόταν ασυνόδευτο σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Την παρουσία του παιδιού εντόπισαν αρχικά τρεις μητέρες που κατευθύνονταν να παραλάβουν τα παιδιά τους από δημοτικό σχολείο, σε συνεργασία με σχολικό φύλακα. Το παιδί, εμφανώς φοβισμένο και σοκαρισμένο, επαναλάμβανε ότι ήθελε να πάει στο σπίτι του, χωρίς να μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Οι γυναίκες, προσπαθώντας να το βοηθήσουν, έψαξαν την τσάντα του και διαπίστωσαν ότι προερχόταν από κοντινό νηπιαγωγείο. Κατευθύνθηκαν μαζί με το παιδί προς το σχολείο, όπου συνάντησαν μια από τις νηπιαγωγούς, η οποία μόλις είδε το παιδί του έκανε παρατηρήσεις για τη διαφυγή του. Η στάση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση μιας από τις μητέρες, η οποία τόνισε ότι δεν είναι αποδεκτός τρόπος να απευθύνεται κανείς σε ένα φοβισμένο παιδί και υπενθύμισε την ευθύνη του σχολείου να διασφαλίζει ότι τα παιδιά δεν αποχωρούν ασυνόδευτα.

«Πήρε το παιδί η νηπιαγωγός και έφυγε στο σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις μητέρες, δηλώνοντας έντονα εκνευρισμένη και αναστατωμένη από το περιστατικό. Όπως προκύπτει, το παιδί φοιτούσε στο ολοήμερο τμήμα του Νηπιαγωγείου και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο διέφυγε της προσοχής των εκπαιδευτικών, καταφέρνοντας να βγει μόνο του σε κεντρικό δρόμο.

Παραμένει άγνωστο εάν το προσωπικό του σχολείου είχε αντιληφθεί την απουσία του παιδιού τη στιγμή που αυτή συνέβη, με τις ίδιες πηγές να εκφράζουν την εκτίμηση ότι πιθανόν να μην έγινε άμεσα αντιληπτό.

Πηγή: stonisi.gr