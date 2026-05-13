Με ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή οι οκτώ συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα.

Νέα ντοκουμέντα και πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για την ένοπλη δράση των ληστών της Τιθορέας, που κατηγορούνται, για την ώρα, για 11 ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, μια απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, 11 κλοπές μοτοσικλετών και τέσσερις κλοπές αυτοκινήτων.

Τον κεντρικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να κατείχε 30χρονος αρχηγός, ενώ στο πλευρό του βρισκόταν συνήθως η 26χρονη σύντροφός του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η νεαρή γυναίκα δεν περιοριζόταν σε υποστηρικτικές αρμοδιότητες, αλλά λειτουργούσε ουσιαστικά ως «υπαρχηγός» της συμμορίας, με ενεργό επιχειρησιακό ρόλο.

Την δράση τους κατέγραψε λάμερα ασφαλείας σούπερ μάρκετ στο Λουτράκι: Πιο συγκεκριμένα, γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα της 9ης Φεβρουαρίου 2026, οι δύο νέοι επιχείρησαν να διαρρήξουν ΑΤΜ που ήταν εγκατεστημένο στην πρόσοψη καταστήματος στη Λεωφόρο Επιδαύρου στα Λουτρά Ωραίας Ελένης Κορινθίας.

Στο βίντεο, ο 30χρονος αρχηγός επιχειρεί να παραβιάσει την πρόσοψη του ΑΤΜ με τροχό, βαριοπούλα και λοστό–«σκύλα». Αφού σπάει τη βιτρίνα του σούπερ μάρκετ, προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο μηχάνημα από την πίσω πλευρά, χωρίς όμως να καταφέρει να αφαιρέσει χρήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια, η 26χρονη είχε τον ρόλο τσιλιαδόρου, κρατώντας Καλάσνικοφ και επιτηρώντας τον χώρο.

Ετοιμάζονταν για νέο χτύπημα σε ΑΤΜ, πώς στήθηκε η επιχείρηση

Το κρησφύγετο της οργάνωσης βρισκόταν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Σαμαρά, μεταξύ Πατησίων και Γαλατσίου, πίσω από το νοσοκομείο Παμμακάριστος. Εκεί συγκεντρώνονταν τα μέλη για τον σχεδιασμό των επόμενων χτυπημάτων, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως στάθμευση οχημάτων σε μεγάλη απόσταση ή συνεχείς κύκλους προσέγγισης για αποφυγή εντοπισμού.

Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, πυροκροτητές και έτοιμη συνδεσμολογία, στοιχεία που ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις των αρχών ότι πιθανόν προετοιμαζόταν νέο χτύπημα σε ΑΤΜ. Βρέθηκαν επίσης καμένα χαρτονομίσματα, τα οποία εξετάζεται αν προέρχονται από προηγούμενες ανεξιχνίαστες ενέργειες.

Σημειώνεται πως μέλη της συμμορίας βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από ληστεία στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας. Την ημέρα της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα, οι αρχές άρχισαν στενή παρακολούθηση της 26χρονης, η οποία κινούταν με ασημί Citroën, πραγματοποιώντας διαδρομές που εκτιμήθηκαν ως κινήσεις αντιπαρακολούθησης, προτού παραλάβει τους δράστες στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, κοντά στο Ζεμενό Αράχωβας.

Οι αστυνομικοί, παρακολουθώντας τη διαδρομή έως το Αλεποχώρι, προχώρησαν τελικά σε αιφνιδιαστική επέμβαση στο Σχίνο, σε ερημικό σημείο, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος για διερχόμενους πολίτες. Ακολούθησαν επιχειρήσεις και συλλήψεις υπολοίπων μελών σε Λουτράκι και Αθήνα.

Υπενθυμίζεται πως στο όχημα των δραστών βρέθηκαν 215.345 ευρώ από τη λεία της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα, καθώς και βαρύς οπλισμός, μεταξύ των οποίων Καλάσνικοφ οπλισμένο και έτοιμο για χρήση, υποπολυβόλο Scorpion με φυσίγγιο στη θαλάμη, πέντε χειροβομβίδες, πέντε πιστόλια, πυρομαχικά, γεμιστήρες, κινητά τηλέφωνα, αλεξίσφαιρο γιλέκο, περούκες, ψεύτικες γενειάδες, ρουχισμός, σημειώσεις οικονομικής διαχείρισης της οργάνωσης και πλαστές πινακίδες.

Οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων, κλοπών, απείθειας, αντίστασης, εμπρησμών και σωματικών βλαβών, ενώ πέντε εξ αυτών, προερχόμενοι από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχουν συμμετάσχει σε επεισόδια κατά αστυνομικών σε Εξάρχεια, Προσφυγικά και Ευελπίδων.