Σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, κλοπές μοτοσικλετών και αυτοκινήτων φέρονται ότι εμπλέκονται οι 8 (έξι άνδρες και δύο γυναίκες), που συνελήφθησαν σε χρόνο-ρεκόρ, λίγες ώρες μετά την τελευταία ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από αστυνομικές πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη σύλληψή τους, οι δράστες της χθεσινής ληστείας, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, είχαν στην κατοχή τους δύο χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση, ενώ, επίσης, βρέθηκε στο αυτοκίνητο ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα, περίπου 200.000 ευρώ.

Ακολούθησαν επιχειρήσεις σε Λουτράκι και Αθήνα, όπου συνελήφθησαν οι άλλοι δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Συνολικά έχουν βρεθεί και κατασχεθεί ένα πολεμικό τουφέκι καλάσνικοφ, ένα αυτόματο scorpion, έξι πιστόλια, πέντε χειροβομβίδες, πολλά φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και πυροκροτητές και πάνω από 200.000 ευρώ, καθώς και καμένα χαρτονομίσματα, πιθανότατα από την ανατίναξη ΑΤΜ.

Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, κάτι που επιβεβαίωσε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, όπου ανέφερε ότι «το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό».

Για την υπόθεση θα γίνουν αναλυτικές ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ το απόγευμα. Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο από την ομάδα των ληστών είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΔΑΟΕ, μετά την ένοπλη ληστεία στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, τον Απρίλιο του 2025, όπου είχαν δράσει με πανομοιότυπο τρόπο με τη χθεσινή ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας από 24 έως 33 ετών και δεν έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τις Αρχές. Μόνο ένας είναι σεσημασμένος για ναρκωτικά και αθλητική βία, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τρεις έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σε επεισόδια με αστυνομικούς.

Ωστόσο, από την αστυνομία, από την μέχρι στιγμής έρευνα, δεν συνδέεται η δράση τους με τυχόν τρομοκρατικές ενέργειες, αλλά εντάσσεται στην κατηγορία του κοινού ποινικού δικαίου.

