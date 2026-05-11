Στη ΓΑΔΑ οδηγήθηκαν οχτώ άτομα, για τη ληστεία στην τράπεζα της Κάτω Τιθορέας.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της ένοπλης ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, με λεία περίπου 200.000 ευρώ, καθώς συνελήφθησαν οχτώ άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έξι άνδρες και δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ, μετά τις συλλήψεις που έγιναν στο Αλεποχώρι και στην Αθήνα.

Νωρίτερα, το απόγευμα της Δευτέρας, εντοπίστηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι ληστές για να διαφύγουν από την Κάτω Τιθορέα. Το αυτοκίνητο βρέθηκε σε ερημικό σημείο στον δρόμο για το Ζεμενό Βοιωτίας και διαπιστώθηκε ότι εκλάπη από τον Πειραιά, πιθανότατα σήμερα το πρωί, καθώς ο ιδιοκτήτης δεν το είχε αντιληφθεί και το έμαθε από τους αστυνομικούς.

Οι συλλήψεις και ο βαρύς οπλισμός

Λίγη ώρα μετά τη ληστεία, ενώ είχε στηθεί αστυνομική επιχείρηση, σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε το όχημα των ληστών, που προσπάθησαν να διαφύγουν, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Τελικά, αστυνομικοί κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν και παραδόθηκαν. Εκεί συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα. Ακολούθησαν έφοδοι στα σπίτια των συλληφθέντων και στην Αθήνα συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα. Οι οχτώ έχουν μεταφερθεί στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας του «ελληνικού FBI».

Οι οχτώ εξετάζονται για την εμπλοκή τους τόσο στη σημερινή, όσο και σε άλλες ένοπλες ληστείες. Νωρίτερα, αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επεσήμαναν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τις μεγάλες ομοιότητες του σημερινού «χτυπήματος» με την ένοπλη ληστεία που έγινε στις 4 Απριλίου 2025, σε τράπεζα στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας. Και στις δύο περιπτώσεις, οι δράστες «χτύπησαν» λίγο μετά τον εφοδιασμό από χρηματαποστολή, ενώ η λεία ήταν περίπου 200.000 ευρώ σε αμφότερες τις ληστείες.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης φέρεται να εντοπίστηκε η λεία των περίπου 200.000 ευρώ, αλλά και βαρύς οπλισμός, καθώς οι συλληφθέντες είχαν πάνω τους τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια. Επίσης, στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.

Πώς έγινε η ληστεία στην Κάτω Τιθορέα

Οι τέσσερις δράστες της ληστείας έφτασαν στο υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, το πρωί της Δευτέρας, μεταμφιεσμένοι με περούκες, καπέλα, ψεύτικα γένια και μάσκες σιλικόνης. Έφεραν βαρύ οπλισμό, ενώ μαζί τους είχαν και χειροβομβίδες.

Οι δύο από αυτούς, ο ένας με πιστόλι και ο άλλος με κοντό αυτόματο όπλο, πιθανόν τύπου ούζι, εισέβαλαν στην τράπεζα και ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους. Απ’ έξω περίμενε συνεργός του, με μακρύκανο όπλο και ο τέταρτος ήταν στο όχημα διαφυγής.

Οι δράστες ακινητοποίησαν τέσσερις υπαλλήλους και δύο πελάτες, κατέβασαν τον έναν εργαζόμενο στο θησαυροφυλάκιο και περίμεναν σχεδόν μισή ώρα μέχρι να ανοίξει για να πάρουν τα χρήματα. Στο μεταξύ μπήκε στην τράπεζα άλλος ένας πελάτης, τον οποίο επίσης ακινητοποίησαν, ενώ έπειτα από λίγα λεπτά πλησίασε κι άλλος, που είδε όμως τον τσιλιαδόρο και απομακρύνθηκε.

Η Άμεση Δράση ειδοποιήθηκε για τη ληστεία από πολίτη, πιθανόν τον άνθρωπο που είδε το ληστή με το όπλο, στις 09.58. Υπολογίζεται ότι οι ληστές ήταν ήδη στην τράπεζα τουλάχιστον 10 λεπτά. Το περιπολικό από την Αμφίκλεια έφτασε στις 10:17, ενώ οι ληστές τράπηκαν σε φυγή στις 10:08.

Φεύγοντας τους έπεσαν από την τσάντα μερικές δεσμίδες με χαρτονομίσματα, αλλά γύρισαν και τις πήραν, επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν.

