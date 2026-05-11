Επτά κρούσματα χανταϊού των Άνδεων έχουν πλέον επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που ήταν επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου.

Για το λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία αναχώρησε το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στην Τενερίφη έπειτα από τα περιστατικά χανταϊού που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Οι τελευταίοι έξι επιβάτες και μέλη του πληρώματος του πλοίου αποβιβάστηκαν, ενώ ο καπετάνιος του πλοίου εξήρε την υπομονή και την πειθαρχία τους κατά τη διάρκεια των «εξαιρετικά δύσκολων» τελευταίων εβδομάδων.

Ισχυροί άνεμοι ανάγκασαν το κρουαζιερόπλοιο να δέσει προσωρινά στο λιμάνι Γκραναδίγια ντε Αμπόνα, προκειμένου οι εναπομείναντες επιβάτες – τέσσερις Αυστραλοί, ένας Βρετανός που ζει στην Αυστραλία και ένας Νεοζηλανδός – να αποβιβαστούν με ασφάλεια και να επιβιβαστούν σε πτήση προς την Ολλανδία, όπου θα παραμείνουν σε καραντίνα, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα, 19 μέλη του πληρώματος και τρεις γιατροί που συμμετείχαν στη φροντίδα των ασθενών επρόκειτο να αναχωρήσουν με ξεχωριστή πτήση για την Ολλανδία, όπως ανακοίνωσε το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το «MV Hondius» αναμένεται στη συνέχεια να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ολλανδία, με 26 μέλη πληρώματος, ώστε να πραγματοποιηθεί απολύμανση του πλοίου.

Η αποβίβαση ολοκληρώνει μία πολύπλοκη επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας έχουν ήδη απομακρυνθεί και επαναπατριστεί 94 άνθρωποι στις χώρες διαμονής τους, 41 ημέρες μετά τον απόπλου του «MV Hondius» από τη νότια Αργεντινή και εννέα ημέρες μετά το πρώτο θετικό κρούσμα χανταϊού.

Από την έναρξη της επιδημίας έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος. Ο ιός μεταδίδεται συνήθως από ποντίκια, ωστόσο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής επαφής.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχουν επιβεβαιωθεί επτά κρούσματα του στελέχους χανταϊού των Άνδεων, ενώ υπάρχουν και δύο ακόμη ύποπτα περιστατικά, εκ των οποίων το ένα αφορά άτομο που πέθανε πριν υποβληθεί σε εξέταση και το άλλο κάτοικο του απομονωμένου νησιού Τριστάν ντα Κούνια στον Νότιο Ατλαντικό, όπου δεν υπήρχαν διαθέσιμα τεστ.

Με πληροφορίες του Reuters