Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας στην Κάτω Τιθορέα, όταν τρεις βαριά οπλισμένοι δράστες πραγματοποίησαν κινηματογραφική ληστεία σε τραπεζικό υποκατάστημα της περιοχής. Επαγγελματίας, το κατάστημα του οποίου βρίσκεται απέναντι από την τράπεζα, περιέγραψε στον ραδιοφωνικό σταθμό LAMIA POLIS 87.7 τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της ληστείας. Όπως ανέφερε, δύο από τους δράστες εισέβαλαν ξαφνικά στο υποκατάστημα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με περούκες, καπέλα και μαντήλια, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους και πελάτες της τράπεζας.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, εξετάζοντας παράλληλα υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

«Αποφασισμένοι για όλα» – Πώς εκτυλίχθηκε η ληστεία στην Κάτω Τιθορέα

«Ο ένας από τους δράστες κρατούσε ένα μακρύ όπλο, πιθανότατα κοντόκαννο ή υποπολυβόλο. Μέσα στην τράπεζα βρίσκονταν όρθιοι τόσο οι υπάλληλοι όσο και δύο πελάτες», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας. Σύμφωνα με την περιγραφή του, οι ληστές παρέμειναν στο υποκατάστημα περίπου 15 έως 20 λεπτά, ενώ εκτιμάται ότι οδήγησαν τον διευθυντή στο υπόγειο για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.

Την ίδια στιγμή, τρίτος συνεργός εμφανίστηκε έξω από την τράπεζα, εντείνοντας τον πανικό. «Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας ψηλός άνδρας με καπέλο, μαντήλι και σακίδιο. Μπήκε για λίγο στην τράπεζα και αμέσως βγήκε ξανά έξω. Όπλισε το καλάσνικοφ και στάθηκε στην είσοδο», περιέγραψε ο μάρτυρας, χαρακτηρίζοντάς τον «έτοιμο για πόλεμο».

Όπως σημείωσε, η κατάσταση θα μπορούσε να είχε πάρει τραγική τροπή αν εκείνη τη στιγμή εμφανιζόταν η αστυνομία. «Όταν κάποιος οπλίζει το όπλο του έξω από τράπεζα, δείχνει πως είναι έτοιμος για όλα. Ευτυχώς δεν έφτασε τότε η αστυνομία γιατί θα μπορούσε να είχε γίνει μακελειό», είπε χαρακτηριστικά.

Η διαφυγή των δραστών

Μετά τη ληστεία, οι τρεις δράστες διέφυγαν πεζοί προς τον δρόμο που οδηγεί στην Άνω Τιθορέα, όπου φαίνεται πως τους περίμενε όχημα διαφυγής. «Έτρεξαν προς τον δρόμο δίπλα από το φαρμακείο. Εκεί υπήρχε ένα τζιπ με αναμμένη μηχανή και φιμέ τζάμια», ανέφερε ο μάρτυρας.

Κατά την εκτίμησή του, το σχέδιο είχε οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια. «Φαινόταν πως το είχαν προετοιμάσει πολύ καλά. Ήξεραν ακριβώς πού θα αφήσουν το όχημα και πώς θα κινηθούν», είπε.

Στη διάρκεια της διαφυγής τους, μέρος των χρημάτων φέρεται να έπεσε στον δρόμο. «Έφυγαν τρέχοντας με γεμάτες τσέπες και σακίδια, ενώ κάποια χαρτονομίσματα έπεσαν κάτω. Μάλιστα είπα σε έναν υπάλληλο να πάει να τα μαζέψει», σημείωσε. Αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι η λεία αγγίζει τις 200.000 ευρώ, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί επίσημη καταμέτρηση.

Αναστάτωση στην τοπική κοινωνία

Η ένοπλη ληστεία προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους και επαγγελματίες να αναζητούν καταφύγιο για λόγους ασφαλείας. «Δίπλα στην τράπεζα υπάρχει φαρμακείο. Μπήκα μέσα και προειδοποίησα να μη βγει κανείς έξω γιατί ήταν σε εξέλιξη ληστεία», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως περιέγραψε, ένας πελάτης που μπήκε ανυποψίαστος στην τράπεζα και αντίκρισε τους ενόπλους, βγήκε αμέσως έξω φωνάζοντας ότι γίνεται ληστεία. «Προσπαθούσαμε να αποτρέψουμε τον κόσμο από το να μπει μέσα γιατί υπήρχε σοβαρός κίνδυνος», είπε.

Σκηνές πανικού επικράτησαν όταν ο ένοπλος με το καλάσνικοφ βγήκε έξω και όπλισε το όπλο του. «Ο κόσμος έτρεχε να κρυφτεί στα καταστήματα και στο ξενοδοχείο. Κανείς δεν ήξερε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», ανέφερε.

Μετά το περιστατικό, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τη Λαμία και την Αμφίκλεια έσπευσαν στην περιοχή, στήνοντας μπλόκα και πραγματοποιώντας ελέγχους στους γύρω δρόμους. «Υπάρχει αστυνομία παντού, έχουν κλείσει δρόμους και κάνουν συνεχείς ελέγχους», κατέληξε ο επαγγελματίας, περιγράφοντας το κλίμα φόβου και σοκ που εξακολουθεί να επικρατεί στην Κάτω Τιθορέα.

Η στιγμή που φεύγουν οι ληστές