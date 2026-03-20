Το λογοτεχνικό σύμπαν φέρνει κοντά τα Νηπιαγωγεία της άγονης γραμμής και οι μαθητές μέσω του Colibri γίνονται κοινωνοί μιας μοναδικής μαθησιακής εμπειρίας.

Σ’ ένα μικρό νησί των Κυκλάδων, ένα νηπιαγωγείο με δύο μόλις παιδιά ανοίγει κάθε πρωί. Η νηπιαγωγός είναι η μοναδική εκπαιδευτικός της μονάδας: διδάσκει, σχεδιάζει, οργανώνει, μιλά με γονείς και υπηρεσίες—όλα μόνη της. Κι ενώ εκείνη κρατά όρθια ολόκληρη τη σχολική καθημερινότητα, τα δύο παιδιά ζουν σχεδόν έναν κόσμο «δύο προσώπων»: παίζουν, μαθαίνουν και συνδιαμορφώνουν την τάξη μεταξύ τους, μέρα με τη μέρα, με ελάχιστες ευκαιρίες να συναντήσουν συνομηλίκους. Κάπως έτσι γεννήθηκε η ανάγκη για ένα σταθερό σημείο επαφής ανάμεσα στα μικρά νηπιαγωγεία. Στην πρώτη κιόλας ψηφιακή συνάντηση με συναδέλφους από άλλα νησιά ακούστηκε: «Είναι η πρώτη φορά που μιλάω με ανθρώπους που καταλαβαίνουν τι σημαίνει να είσαι μόνη σε μια σχολική μονάδα». Μια απλή φράση που συνοψίζει μια πραγματικότητα: η επαγγελματική απομόνωση στα μικρά νησιά δεν είναι εξαίρεση—είναι ο κανόνας.

Εδώ έρχεται το Co-Libri, μια κοινότητα συνεργασίας και μάθησης σχεδιασμένη ειδικά για τα μικρά νηπιαγωγεία των Κυκλάδων. Δεν είναι άλλη μια «πλατφόρμα». Είναι ένας ενδιάμεσος τόπος συνάντησης: ένας σταθερός εβδομαδιαίος ρυθμός από σύντομες διαδικτυακές συναντήσεις και μια ήπια, ασύγχρονη επικοινωνία, όπου οι νηπιαγωγοί μοιράζονται υλικό και ιδέες, δοκιμάζουν μικρές δράσεις στην τάξη τους και επιστρέφουν για να συζητήσουν τι λειτούργησε και τι χρειάζεται αλλαγή. Η επικοινωνία γίνεται με απλά, καθημερινά εργαλεία, όπως το Viber και το Padlet. Με απλά λόγια, η τεχνολογία δεν κάνει μάθημα· κρατά ανοιχτή τη γραμμή και φτιάχνει «παρέα» εκεί που δεν υπάρχει, ώστε να μη μένει κανείς μόνος.

Η Ειρήνη Ψαρρά, υπεύθυνη του προγράμματος, σημειώνει: «Το Co-Libri γεννήθηκε από μια απλή ανάγκη: να μη μένει καμία νηπιαγωγός μόνη στο πιο απομακρυσμένο νηπιαγωγείο και να μη νιώθει κανένα παιδί ότι ο κόσμος του τελειώνει στο νησί του. Χτίσαμε έναν σταθερό, εβδομαδιαίο ρυθμό συνεργασίας, με κοινή αφετηρία το παιδικό βιβλίο. Δεν μας ενδιαφέρει να “τρέξουμε” ένα πρόγραμμα εντυπωσιασμού· μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε ζωντανή μια κοινότητα πράξης: να μοιραζόμαστε, να δοκιμάζουμε, να επιστρέφουμε με αναστοχασμό και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα της τάξης. Αν κάτι αξίζει να μείνει, είναι αυτό: ότι η απόσταση μπορεί να γίνει γέφυρα, όταν υπάρχει συνέπεια, εμπιστοσύνη και κοινό νόημα».

Η «καρδιά» του Co-Libri είναι η παιδική λογοτεχνία. Τάξεις από διαφορετικά νησιά διαβάζουν τα ίδια βιβλία και ξεκινούν από εκεί κοινές, μικρές δράσεις: παιχνίδια λόγου, ελεύθερο παιχνίδι, κατασκευές, γνωριμία με τον τόπο. Οι νηπιαγωγοί μοιράζονται σχέδια και εικόνες από την τάξη, συζητούν μικρά παιδαγωγικά διλήμματα, δίνουν και λαμβάνουν ανατροφοδότηση. Έτσι χτίζεται σιγά-σιγά μια κοινή γλώσσα για την πράξη—ένα σύνολο από ιδέες, εργαλεία και συνήθειες που μοιράζονται και εξελίσσονται.

Η Ειρήνη Ψαρρά το περιγράφει έτσι: «Με ενδιαφέρει τα παιδιά των μικρών νησιών να νιώθουν ότι ανήκουν σε μια μεγαλύτερη τάξη· ότι υπάρχουν κι άλλα παιδιά που διαβάζουν, παίζουν και δημιουργούν μαζί τους, πέρα από τον ορίζοντα του νησιού τους. Γι’ αυτό επιλέξαμε ως κοινή αφετηρία το παιδικό βιβλίο: ανοίγει συζητήσεις, γεννά παιχνίδι, δίνει υλικό για δημιουργία και γίνεται ο τρόπος να συναντιούνται τάξεις και νησιά με κοινό νόημα και κοινές εμπειρίες».

Για τα παιδιά, η αλλαγή είναι απτή. Σε μια τάξη με ένα ή δύο νήπια, οι «συμμαθητές» λείπουν από την καθημερινότητα. Μέσα από κοινές αναγνώσεις και σύντομες διαδικτυακές συναντήσεις, τα παιδιά βλέπουν και ακούν άλλα παιδιά από γειτονικά νησιά, ανταλλάσσουν λίγες λέξεις, δείχνουν μια ζωγραφιά ή μια κατασκευή, τραγουδούν μαζί ένα τραγούδι, μοιράζονται κάτι που τους άρεσε στο βιβλίο. Έτσι γεννιέται ένα νέο αίσθημα «μεγαλύτερης τάξης»: δεν είμαι μόνο εγώ και η δασκάλα· ανήκω σε μια ευρύτερη ομάδα που διαβάζει, παίζει και δημιουργεί μαζί μου. Είναι ένα πρώτο, απλό αλλά σημαντικό βήμα κοινωνικοποίησης και έκφρασης σε συνθήκες που από τη φύση τους είναι στενές.

«Ανυπομονούμε όλοι για τις Τετάρτες που τα παραμύθια ταξιδεύουν ανάμεσα στα νησιά μας και δίνουν χαρά και νόημα στα παιδιά που… κοινωνικοποιούνται, ανταλλάσσουν σκέψεις και ιδέες, συνεργάζονται…» αναφέρει η Λίνα Τριανταφύλλη, Νηπιαγωγός στην Ηρακλειά.



Το όνομα του προγράμματος δεν είναι τυχαίο. Το κολιμπρί, το μικρότερο πουλί, γίνεται το σύμβολό μας για τα μικρά σχολεία: μικρό μέγεθος, μεγάλο αποτύπωμα όταν συνεργάζονται. Η μεταφορά αυτή μας θυμίζει ότι με μικρές, επίμονες κινήσεις μπορείς να αλλάξεις την καθημερινή σχολική ζωή—αυτό ακριβώς συνοψίζει το Co-Libri: Co για συνεργασία, Libri για βιβλία.

«Ένα πρόγραμμα που… σε κάνει να ξεχνάς την απομόνωση και τις δυσκολίες ενός μικρού άγονου μέρους… Ένα πρόγραμμα κρυφό, εθελοντικό, χωρίς αναγνωρισιμότητα, ετικέτες, τίτλους, επαίνους και βραβεία. Γιατί όλα αυτά είναι περιττά μπροστά στα οφέλη που προσφέρει μια απολαυστική συνεργασία», σημειώνει η κυρία Ζωή Κοντογιάννη, Νηπιαγωγός, στην Αμοργό.



Στην προσχολική εκπαίδευση η ποιότητα δεν μετριέται μόνο σε προγράμματα και ώρες, αλλά κυρίως στις βιωμένες εμπειρίες των παιδιών: στο πόσο εκφράζονται, στο πώς παίζουν, στο αν νιώθουν ασφάλεια και περιέργεια. Για να στηθεί ένα τέτοιο περιβάλλον, ο/η νηπιαγωγός χρειάζεται χώρο διαλόγου, αναγνώριση της δουλειάς του/της και ιδέες που ταιριάζουν στις πραγματικές συνθήκες μιας τάξης με ένα-δύο παιδιά. Στα νησιά, όμως, οι αντικειμενικές δυσκολίες—οι μετακινήσεις, οι λίγοι συνάδελφοι, η μοναξιά του σχεδιασμού—κάνουν όλα τα παραπάνω ακόμη πιο απαιτητικά. Το Co-Libri επιχειρεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο: δημιουργεί οριζόντιες σχέσεις ανάμεσα σε ομότιμους, καλλιεργεί εμπιστοσύνη και επιτρέπει μικρές αλλαγές στην πράξη, με στήριξη και ανατροφοδότηση.



Στην πράξη, το πρόγραμμα ξεκινά με λίγες κοινές συμφωνίες και προετοιμασία, συνεχίζει με μικρές δράσεις μέσα στις τάξεις και ολοκληρώνεται κάθε φορά με επιστροφή στην ομάδα: τι δοκιμάστηκε, τι άρεσε στα παιδιά, τι θα αλλάζαμε την επόμενη φορά. Όλα αυτά γίνονται με «ελαφριά» τεχνολογία: σύντομες τηλεσυνδέσεις, ένα κοινό αποθετήριο υλικού, απλές εφαρμογές επικοινωνίας. Η ουσία βρίσκεται στις σχέσεις και στη συνέπεια—όχι στα εργαλεία.

«Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Co-Libri, αναφέρει η Αναστασία Τσάμπρα, Νηπιαγωγός στην Νάξο, μάς έδωσε τη δυνατότητα να ανοίξουμε το νηπιαγωγείο μας προς άλλα μικρά σχολεία των Κυκλάδων και να αισθανθούμε μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας μάθησης… Παράλληλα, για εμάς τους εκπαιδευτικούς, το πρόγραμμα αποτέλεσε μια δημιουργική ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών, συνεργασίας και παιδαγωγικού αναστοχασμού… χωρίς πίεση ή αξιολόγηση».

Πέρα από την εκπαίδευση, το ζήτημα είναι και κοινωνικό. Η νησιωτικότητα δεν είναι απλώς γεωγραφικό χαρακτηριστικό· είναι συνθήκη που μπορεί να γεννά αποστάσεις ανάμεσα σε ανθρώπους και, συχνά, άνισες ευκαιρίες πρόσβασης. Όταν το σχολείο συνδέεται σταθερά με άλλα σχολεία και όταν τα παιδιά «συναντούν» συμμαθητές πέρα από τον ορίζοντα του νησιού, η αίσθηση της απομόνωσης υποχωρεί για όλους. Με λίγους, σταθερούς χρόνους συνεργασίας και ήπια τεχνολογία, χτίζεται ένα δίκτυο που κρατά ζωντανές τις σχέσεις—και αυτό έχει αξία για τις οικογένειες, για τους/τις εκπαιδευτικούς και για τον κοινωνικό ιστό των νησιών.

Το Co-Libri δεν είναι προϊόν προς αγορά. Είναι κουλτούρα που καλλιεργείται: κοινότητα, εμπιστοσύνη, μοίρασμα. Το κολιμπρί, όσο μικρό κι αν είναι, δείχνει τον δρόμο. Όπως μας μεταφέρει η Γιώτα Μιχαηλίδου Νηπιαγωγός στην Κίμωλο, τα παιδιά ρωτούν: «Κυρία, σήμερα θα δούμε τους φίλους μας;» — κι αυτή η προσμονή, δική τους και δική μας, είναι ίσως η πιο καθαρή απόδειξη ότι η απόσταση μπορεί να μικρύνει.