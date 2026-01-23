Ρόλο κλείδι στην επαναφοίτηση στο Νηπιαγωγείο παίζει και ο αριθμός των απουσιών.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία και την Α Δημοτικού έχει ξεκινήσει καθώς παραδοσιακά η διαδικασία γίνεται από τις 1η Μαρτίου έως και την 20η. Στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας το Υπουργείο Παιδείας έστειλε στα σχολεία την εγκύκλιο που προβλέπει τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τις περιπτώσεις που οι μαθητές κρίνεται ότι θα πρέπει να φοιτήσουν εκ νέου στην ίδια τάξη του Νηπιαγωγείου.

Συγκεκριμένα, επαναφοίτηση προβλέπεται για μαθητές που:

Παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες προσαρμογής ή μάθησης, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την παρακολούθηση της Α’ Δημοτικού. Η επαναφοίτηση γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και με γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή βεβαίωση Συμβούλου Εκπαίδευσης.

Έχουν υπερβεί τις 100 απουσίες κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Σε αυτή την περίπτωση, η απόφαση για την προαγωγή τους στην Α’ Δημοτικού λαμβάνεται από τον σύλλογο διδασκόντων, ύστερα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών.

Ωστόσο, μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 7ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 δεν μπορούν να επαναλάβουν τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο.

Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων καλούνται να ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς, ώστε να καταθέσουν αιτήματα για επαναφοίτηση πριν από την έναρξη των εγγραφών, ενώ οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν τον ρόλο να υποστηρίξουν τη διαδικασία αξιολόγησης. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι κάθε παιδί θα παραμείνει στο περιβάλλον που του ταιριάζει καλύτερα, προκειμένου να είναι έτοιμο για την επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για την επαναφοίτηση

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α’ 25), οι εγγραφές μαθητών/τριών στο

νηπιαγωγείο γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαρτίου του προηγούμενου διδακτικού έτους. Για την επανάληψη φοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την περ. γγ΄ της παρ. δ΄ του άρθρου 23 του ν.4559/2018 (Α’ 142) και την παρ. 8

του ΠΔ 79 /2017 (Α΄ 109) ισχύουν τα εξής:

«7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή σχετική βεβαίωση του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή του Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«8. Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφεται ούτε δύναται να επαναφοιτήσει στο νηπιαγωγείο μαθητής που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή επαναφοίτησης έχει συμπληρώσει την ηλικία των επτά (7) ετών». Οι Διευθυντές/ντριες- Προϊστάμενοι/νες των Νηπιαγωγείων παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που κρίνεται ότι έχουν ανάγκη επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο να καταθέσουν εγκαίρως αίτημα προς το νηπιαγωγείο, προκειμένου να εξεταστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και πριν την έναρξη των εγγραφών. Επίσης, καλούνται οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. όπως προβούν στον απαραίτητο προγραμματισμό των ενεργειών τους, προκειμένου να συμβάλουν στην ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας όπου απαιτείται. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο εφαρμόζεται και όταν ισχύουν οι προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 204, του ν. 4610/2019 (Α’ 70) όπου ορίζεται ότι «5. Αν οι απουσίες του μαθητή του

νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) ανά διδακτικό έτος, η βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού χορηγείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό.»