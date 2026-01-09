Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν από το Δήμο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ανησυχία προκαλεί το περιστατικό πτώσης τμήματος οροφής στο 11ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τα σοβαρά προβλήματα συντήρησης των σχολικών κτηρίων.

Σύμφωνα με καταγγελίες εκπαιδευτικών στο peristerinews.gr το περιστατικό σημειώθηκε σε εσωτερικό χώρο του σχολείου, όταν κατέρρευσε τμήμα της ψευδοροφής λόγω εκτεταμένων φθορών από υγρασία και συνεχιζόμενες διαρροές νερού. Πρόκειται μάλιστα για το δεύτερο αντίστοιχο συμβάν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού.

Όπως προκύπτει από έγγραφα και μαρτυρίες, τα προβλήματα είχαν εντοπιστεί και γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου εδώ και μήνες. Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις, οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν χαρακτηρίζονται αποσπασματικές και πρόχειρες, χωρίς να αντιμετωπιστεί η αιτία του προβλήματος, δηλαδή η εισροή νερού από τους αεραγωγούς και η συσσώρευση υγρασίας στην οροφή.

Φωτογραφικό υλικό καταγράφει εμφανή σημάδια διάβρωσης στα πλακίδια της οροφής, καφετιές κηλίδες και αποκολλήσεις υλικών γύρω από τα σημεία εξαερισμού. Μάλιστα καταγγέλλεται ότι έγιναν επιδιορθώσεις «μπαλώματα» ωστόσο η κατάρρευση επαναλήφθηκε, αποδεικνύοντας ότι οι εργασίες δεν ήταν επαρκείς.

Οι χώροι στους οποίους σημειώθηκαν οι φθορές χρησιμοποιούνται καθημερινά από νήπια, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Εκπαιδευτικοί και γονείς εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενο ατύχημα, ειδικά ενόψει επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, που μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω το πρόβλημα. Γονείς και εκπαιδευτικοί θέτουν τον Δήμο προ των ευθυνών του και απαιτούν ουσιαστικούς τεχνικούς ελέγχους και μόνιμες παρεμβάσεις, πριν η αμέλεια οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Όπως καταγγέλλει η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου «Πρόκειται για το 2ο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε έναν μόλις μήνα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν ήταν ούτε τυχαίο ούτε μεμονωμένο.

Η κατάσταση των σχολείων έχει απασχολήσει πολλές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς, όχι προληπτικά, αλλά μετά από σοβαρά περιστατικά. Δεν ξεχνάμε τον σοβά που έπεσε πέρσι στο κεφάλι εκπαιδευτικού στο 1ο Δημοτικό Σχολείο. Δεν ξεχνάμε το προαύλιο του 26ου Νηπιαγωγείου που πλημμυρίζει συστηματικά. Δεν ξεχνάμε τα εκτεταμένα κτιριακά προβλήματα σε σχολεία όλης της πόλης, τα οποία βρίσκονται στην ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Ως «λύση» προβάλλεται η πραγματογνωμοσύνη μηχανικών του ΤΕΕ! Παρουσιάζεται ως πανάκεια για την ασφάλεια των σχολείων, ενώ στην πραγματικότητα δεν αποτελεί ουσιαστικό τεχνικό έλεγχο.Η ευθύνη των σχολικών κτιρίων έχει περάσει στους Δήμους, χωρίς να δίνονται τα απαραίτητα κονδύλια. Φυσικά, η δημοτική αρχή Παχατουρίδη ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε στην κυβέρνηση. Ενδεικτικά, δεν συμμετείχε ούτε στις πρόσφατες «κινητοποιήσεις» της ΚΕΔΕ, μην θέλοντας να στενοχωρήσει τον Μητσοτάκη. Ζητάμε πραγματικούς τεχνικούς ελέγχους, όχι μισές δουλειές που επαναλαμβάνονται μέσω «ευρωπαϊκών προγραμμάτων» χωρίς αποτέλεσμα ! Ζητάμε επαρκή χρηματοδότηση και ουσιαστικές παρεμβάσεις! Ζητάμε ασφαλή σχολικά κτίρια για τα παιδιά μας και για όσους εργάζονται σε αυτά ! Η ζωή και η μόρφωση των παιδιών μας δεν μπορούν να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα πίσω από έργα βιτρίνας και φιέστες.»

