Ποδαρικό με στάσεις εργασίας σε όλες τις βαθμίδες, γιατί αντιδρούν δάσκαλοι και καθηγητές.

Το πρώτο κουδούνι μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων χτύπησε σήμερα Πέμπτη 8 Γενάρη με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία. Όπως όλα δείχνουν ο αναβρασμός στα σχολεία θα συνεχιστεί καθώς οι εκπαιδευτικοί τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας αποφάσισαν να συνεχίσουν και τον πρώτο μήνα του 2026 τις καθημερινές στάσεις εργασίας αντιδρώντας στην αξιολόγηση αλλά και στις υπερωρίες που καλούνται να κάνουν καθώς τα κενά στα σχολεία είναι τεράστια και η κάλυψη θεωρείται αβέβαιη,

Στάσεις εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: Τι αποφάσισε η ΔΟΕ

Δεδομένου ότι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί καλούνται να καλύψουν τα τεράστια κενά μέσα από υποχρεωτικές υπερωρίες, η ΔΟΕ αποφάσισε την κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας από τις 8/1/2026 έως τις 30/1/2026 για όλους/ες τους/τις συναδέλφους και για τις ώρες αυτές, ανάλογα με το ωράριο του/της κάθε εκπαιδευτικού, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, με στόχο τη συνδικαλιστική τους κάλυψη. Παράλληλα προκήρυξε στάσεις εργασίας μίας (1) ώρας, σε καθημερινή βάση, από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, της οποίας μπορούν να κάνουν χρήση οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».

Γυμνάσια και Λύκεια: Οι στάσεις εργασίας των καθηγητών σύμφωνα με την ΟΛΜΕ

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας. Σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις της ΟΛΜΕ προκηρύσσονται 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ). Επιπρόσθετα ενεργοποιούνται πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίες από την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της στήριξης των καθηγητών που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες.