«Με τους βιοπαλαιστές αγρότες όσο χρειαστεί» τονίζουν οι εκπαιδευτικοί και ετοιμάζουν δράσεις στήριξης στα μπλόκα με αφετηρία τις σχολικές τάξεις.

Στο πλευρό των αγροτών στέκονται οι εκπαιδευτικοί, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους μέσα και έξω από τις σχολικές αίθουσες. Με αφορμή τις πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις καλούν σε διήμερο δράσεων αλληλεγγύης την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στα σχολεία με τους μαθητές να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» τονίζει ότι «πάνω από ένα μήνα τώρα οι αγρότες συνεχίζουν να δίνουν μάχη για την επιβίωση, για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στη γη τους, για να μπορούν να παράγουν φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα για τον λαό μας! Για να μην πουλάνε φτηνά στο χωράφι και τα αγοράζουμε πανάκριβα στο ράφι! Να γιατί δυναμώνουμε την κοινή διεκδίκηση μαζί τους!Γιατί είναι και δικός μας αγώνας, είναι αγώνας όλου του λαού!Σ’αυτή τη μάχη οι εκπαιδευτικοί είμαστε δίπλα τους όπως το πράξαμε και στις 16/12, ημέρα πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας όπου βρεθήκαμε στα μπλόκα της αγροτιάς. Πολεμάμε την ίδια πολιτική που στερεί και από εμάς ζωή και δουλειά με αξιοπρέπεια, που στερεί τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Είναι η πολιτική που γεννά την ακρίβεια, τη φτώχεια, το τσάκισμα των ΣΣΕ, τους μισθούς πείνας»

Όπως επισημαίνεται, ο αγώνας των αγροτών για την επιβίωσή τους, για να παραμείνουν στη γη τους και να παράγουν ποιοτικά και προσιτά τρόφιμα για τον λαό, αφορά συνολικά την κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι πρόκειται για κοινό αγώνα απέναντι στην πολιτική που γεννά την ακρίβεια, τη φτώχεια, τους μισθούς πείνας και υποβαθμίζει τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα. Στο πλαίσιο των δράσεων, στα σχολεία θα πραγματοποιηθούν εικαστικές παρεμβάσεις, δημιουργία πανό, ζωγραφιές, ποιήματα και γράμματα συμπαράστασης από μαθητές και εκπαιδευτικούς προς τους αγωνιζόμενους αγρότες. Στόχος είναι να καλλιεργηθεί το πνεύμα αλληλεγγύης και να σταλεί μήνυμα στήριξης στους ανθρώπους που βρίσκονται στα μπλόκα εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Σύμφωνα με το κάλεσμα των εκπαιδευτικών «την Πέμπτη 8/1 και Παρασκευή 9/1, ημέρες Πανελλαδικής δράσης των αγροτών να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας με τους μαθητές μας πραγματοποιώντας δράσεις μέσα στα σχολεία με εικαστικές παρεμβάσεις, ζωγραφιές, πανό, ποιήματα, γράμματα προς τους αγωνιζόμενους αγρότες κ.ά.) .Το Σάββατο επισκεπτόμαστε τα μπλόκα να μεταφέρουμε το μήνυμα αλληλεγγύης μέσα από τις σχολικές αίθουσες!»