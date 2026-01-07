Προανήγγειλε σχέδιο «επιχειρησιακά ορθό, χωρίς ακρότητες» για τα μπλόκα των αγροτών.

Στις κινητοποιήσεις των αγροτών «τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, που τόνισε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της.

Διεμήνυσε στους αγρότες ότι δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω πέρα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα, υπογράμμισε ότι το κράτος δεν μπορεί να επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο και προανήγγειλε την εφαρμογή ενός σχεδίου «επιχειρησιακά ορθού, χωρίς ακρότητες».

Την ίδια ώρα, στα μπλόκα πραγματοποιούνται γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα, καθώς οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν ικανοποίησαν τους αγρότες. Στο μπλόκο της Νίκαιας, η πρόταση του συντονιστικού είναι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και οι αποφάσεις θα ληφθούν στη γενική συνέλευση που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, με μαζική συμμετοχή.

Η «συντριπτική πλειονότητα» των αιτημάτων των αγροτών «φαίνεται ότι υλοποιούνται», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega.

«Οι αντοχές μιας οικονομίας είναι συγκεκριμένες. Όλα αυτά τα χρήματα είναι στο όριο αυτών που μας επιτρέπει να δώσουμε η Ευρώπη ως ενισχύσεις, τα παραπάνω θα μας βάλουν σε καθεστώς επιτήρησης», επεσήμανε. «Τα μέτρα είναι αυτά και δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω. Κάθε ευρώ παραπάνω (...) θα πρέπει να συνεπάγεται φόρους στους υπόλοιπους πολίτες», συμπλήρωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfihkur19ikx?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Έχουμε δείξει πάνω από πολλή ανοχή. Δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος να κοπεί η χώρα στα δύο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ερωτηθείς ποια θα είναι η αντίδραση της κυβέρνησης, απάντησε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της, ενώ έκανε λόγο για ένα «επιχειρησιακά ορθό, χωρίς ακρότητες» σχέδιο της αστυνομίας.

«Η δικαιοσύνη οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα, αναλόγως με τη διαβάθμιση, σε βάρος της κοινωνίας, κρίσιμων λειτουργιών», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Η κυβέρνηση διά των αρμόδιων αρχών, της αστυνομίας, στο μέτρο του λογικού και του δυνατού να έχει επιτυχή έκβαση, πρέπει να επιβάλει τον νόμο. Δεν είναι κάτι εύκολο να το πεις στους υπόλοιπους. Αν κάποιος πάει στη ΛΕΑ θα έχει βαρύτατο πρόστιμο. Δεν μπορούμε να είμαστε κυβέρνηση απευθυνόμενη σε πολίτες δύο ταχυτήτων», συνέχισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfihse0cm36x?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Κανείς δεν θέλει», να συγκρουστεί η αστυνομία με τους αγρότες, τόνισε. «Δεν υπάρχουν πουθενά αστυνομικές αρχές που να έχουν καταφέρει να ρυμουλκήσουν 4.000-5.000 τρακτέρ. Όμως η αστυνομία, όπως επιχειρησιακά εκείνη θα αποφασίσει, όταν βλέπει ότι ξεπερνιούνται τα όρια και παραβιάζεται ο νόμος, σε συνεργασία με τη δικαιοσύνη οφείλει να επεμβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση», συμπλήρωσε και έκανε λόγο για κάποιους που παρεισφρέουν στα μπλόκα «επενδύοντας στην προβοκάτσια επειδή «είτε τους κόπηκε το πάρτι, είτε είναι μπαταχτσήδες».

«Άμεσα πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή ενός σχεδίου, επιχειρησιακά ορθού, χωρίς ακρότητες. Το θέμα δεν είναι να ρίξουμε στον μύλο της προβοκάτσιας που επενδύει κάποιος, για να λυθεί η κατάσταση. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κατανόηση των ανθρώπων που είναι στις κινητοποιήσεις. Το να φύγουν από τα μπλόκα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να διεκδικούν», κατέληξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfihwpvno7c9?integrationId=40599y14juihe6ly}