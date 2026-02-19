«Ξέρει καλά ο κ. Μαρινάκης σε ποια όχθη είναι η κυβέρνηση που εκπροσωπεί», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

«Ας μην ψάχνει να βρει ο κ. Μαρινάκης σε ποια όχθη είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι σε αυτήν που πάντα βρισκόταν, στην όχθη της σοβαρότητας, του εθνικού καθήκοντος, της ανεξαρτησίας των θεσμών, της προάσπισης του κράτους δικαίου και της διαφάνειας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε απάντησή του σχετικά με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Ξέρει καλά ο κ. Μαρινάκης σε ποια όχθη είναι η κυβέρνηση που εκπροσωπεί», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας: «Είναι δίπλα στον κ. Τσίπρα και τον κ. Καμμένο στη σκοτεινή όχθη της καταπάτησης των θεσμών, των επιθέσεων στις ανεξάρτητες Αρχές, των "παιχνιδιών" με τη δικαιοσύνη, της τοξικότητας και του διχασμού».

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει εν κατακλείδι πως «όσα δήλωσε ο κ. Στουρνάρας, τα είχε επαναλάβει και σε κατά καιρούς συνεντεύξεις του. Τις προτιμούμε, γιατί απέναντι του είχε δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης και όχι τους ακροδεξιούς εκπροσώπους της προπαγανδιστικής μηχανής των τρολ της Νέας Δημοκρατίας».