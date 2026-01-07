Το πρώτο τετράημερο με κλειστά σχολεία για το 2026 είναι γεγονός με τους μαθητές της Καστοριάς να έχουν την τιμητική τους.

Ανατροπή έχουμε με την επιστροφή των μαθητών στα θρανία και το άνοιγμα των σχολείων μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές καθώς αν και επίσημα η ημερομηνία επανεκκίνησης των μαθημάτων οριζόντια για όλες τις βαθμίδες είναι η 8η Ιανουαρίου εντούτοις για κάποιους μαθητές αυτό δεν ισχύει.

Ο κλήρος «πέφτει» στους μαθητές της Καστοριάς που θα επιστρέψουν τμηματικά στις τάξεις μετά τις γιορτές τόσο την Παρασκευή 9 Γενάρη ενώ ορισμένοι εξ αυτών κερδίζουν εξτρά καθισιό και τετραήμερο με το κουδούνι στα σχολεία του δήμου να χτυπά την Δευτέρα 12 Γενάρη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Oladeka.com, με την υπ’ αρίθμ. 1339/07-01-2026 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, Δημήτρη Σαββόπουλου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και των τριών Δήμων, θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026, λόγω της παρέλασης του Καστοριανού Καρναβαλιού. Επίσης, οι σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στον Δήμο Καστοριάς θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, λόγω της μαζικής συμμετοχής των μαθητών στο πατροπαράδοτο έθιμο του Καστοριανού Καρναβαλιού «Ραγκουτσάρια 2026». Επισημαίνεται ότι οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Δημοτικοί Σταθμοί, το ΚΔΑΠ και οι Βιβλιοθήκες του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.