Τονίζεται ότι πλήττεται άμεσα η ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης την ώρα που τα σχολεία καλούνται να λειτουργήσουν με ολοένα και λιγότερους πόρους.

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να επεκτείνει την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών σε όλους τους δήμους της χώρας, από την 1η Αυγούστου. Εκπαιδευτικοί, γονείς και αυτοδιοικητικοί φορείς κάνουν λόγο για πολιτική επιλογή που οδηγεί σε οικονομική ασφυξία και υπολειτουργία των σχολικών μονάδων, υπονομεύοντας τον δημόσιο χαρακτήρα της Εκπαίδευσης.

Όπως επισημαίνεται, η μέχρι σήμερα εφαρμογή του μέτρου σε δήμους με μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων (έως και 100) έχει αναδείξει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων. Αντί για απλοποίηση, η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών ενίσχυσε τη γραφειοκρατία, καθυστερώντας ακόμα και στοιχειώδεις δαπάνες για τη σχολική καθημερινότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανεπαρκής χρηματοδότηση των 500 ευρώ, ποσό που –σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς– δεν καλύπτει ούτε βασικές ανάγκες. Παράλληλα, η υποχρέωση προκήρυξης διαγωνισμού για κάθε δαπάνη, ανεξαρτήτως ύψους, δημιουργεί επιπλέον καθυστερήσεις και πρακτικά αδιέξοδα. Σε αρκετές περιπτώσεις, σχολεία βρέθηκαν χωρίς απαραίτητα υλικά πρώτης ανάγκης, με αποτέλεσμα είτε να επιβαρύνονται οικονομικά οι γονείς είτε να καταφεύγουν οι σχολικές μονάδες σε άτυπες λύσεις, ακόμη και σε «ανταλλακτική οικονομία» μεταξύ τους.

Το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών Π.Ε. ζητά την άμεση αναστολή εφαρμογής του νόμου σε όλους τους δήμους και την έναρξη ουσιαστικής διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς. Στόχος, όπως τονίζουν, θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός λειτουργικού και ρεαλιστικού μοντέλου διαχείρισης, που να μπορεί να εφαρμοστεί πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί ζητούν αύξηση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων για πάγιες ανάγκες και αναλώσιμα, ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των διευθύνσεων σχολείων, με δυνατότητα άμεσης διαχείρισης κονδυλίων για ανελαστικές ανάγκες, χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς και «γενναίο» πρόγραμμα ανέγερσης και επισκευής σχολικών κτιρίων, καθώς και ανανέωσης του εξοπλισμού και της υλικοτεχνικής υποδομής. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση που διαμορφώνεται δεν αποτελεί απλώς διοικητικό πρόβλημα, αλλά πλήττει άμεσα την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης και την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών, την ώρα που τα σχολεία καλούνται να λειτουργήσουν με ολοένα και λιγότερους πόρους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γονείς: «Μας ωθούν σε κυνήγι προσέλκυσης ιδιωτών χορηγών, που θα διαφημίζουν τη γενναιοδωρία τους με ταμπέλες έξω από τα σχολεία»

Χαρακτηριστική είναι και η ανακοίνωση της ΑΣΓΜΕ (Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος) που τονίζει ότι «είχαμε τοποθετηθεί από τον Οκτώβριο του 2023 ενάντια στο σχέδιο νόμου του Υπ. Εσωτερικών που τελικά ψηφίστηκε και καταργούσε τις σχολικές επιτροπές (ν.5056/2023, άρθρο 28), αποκαλύπτοντας πως αυτό το μέτρο αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της υπονόμευσης του δημόσιου σχολείου και της εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα παιδιά μας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των νόμων Κεραμέως (ν.4692/2020 & 4823/2021) που έβαλαν τις βάσεις για τη δημιουργία του «αυτόνομου» από την κρατική χρηματοδότηση, κατηγοριοποιημένου σχολείου που θα καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα και τις ανάγκες σε παιδαγωγικό και άλλο απαραίτητο για τη λειτουργία του υλικό, ανάλογα με την τσέπη των γονιών που θα καλούνται να καλύψουν πλέον ακόμα περισσότερο τέτοια έξοδα και το πόσο θα αποδίδει το κυνήγι προσέλκυσης ιδιωτών – χορηγών, που θα διαφημίζουν τη… γενναιοδωρία τους με ταμπέλες έξω από τα σχολεία των παιδιών μας.»

Όπως τονίζεται η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί ότι οι σχολικές επιτροπές αποτελούν «διοικητικό μόρφωμα», ωστόσο η συμμετοχή των γονέων σε αυτές εξασφαλίζει τη διαφάνεια στη διαχείριση της χρηματοδότησης και την ανάδειξη των πραγματικών αναγκών των σχολείων. Η κατάργησή τους μετακυλίει όλο το βάρος στη γραφειοκρατία των δήμων και στην ιδιωτική συμμετοχή των οικογενειών, υπονομεύοντας τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Σε δηλώσεις του στο Dnews οι γονείς σημειώνουν ότι η πλήρης κατάργηση των σχολικών επιτροπών θα σημάνει οικονομική ασφυξία για τα σχολεία και θα μετατρέψει τη δημόσια εκπαίδευση σε προνόμιο για λίγους, υπονομεύοντας τη δυνατότητα ίσης πρόσβασης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων.