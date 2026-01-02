Η κατάργησή τους, υπογραμμίζουν, οδηγεί σε καθυστέρηση διαδικασιών, γραφειοκρατία και μειωμένη ευελιξία, με ιδιαίτερη δυσκολία για τα ειδικά σχολεία που απαιτούν άμεσες λύσεις.

Κοινή επιστολή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας απέστειλαν οι Δήμαρχοι Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Περιστερίου και Ιωαννίνων, ζητώντας την απόσυρση της διάταξης του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου που προβλέπει την κατάργηση των σχολικών επιτροπών.

Στην επιστολή τους οι Δήμαρχοι επισημαίνουν ότι οι σχολικές επιτροπές διαχειρίζονταν μέχρι σήμερα τα οικονομικά των σχολικών μονάδων και υποστήριζαν την καθημερινή λειτουργία τους. Η κατάργησή τους, υπογραμμίζουν, οδηγεί σε καθυστέρηση διαδικασιών, γραφειοκρατία και μειωμένη ευελιξία, με ιδιαίτερη δυσκολία για τα ειδικά σχολεία που απαιτούν άμεσες λύσεις. Ζητούν έτσι τη διατήρηση των σχολικών επιτροπών στους δήμους όπου λειτουργούν και τη δυνατότητα ανασύστασής τους εκεί όπου έχουν καταργηθεί, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Τι προβλέπει η επίμαχη διάταξη του ΥΠ.ΕΣ για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών

Κατάργηση των σχολικών επιτροπών από την 1η Αυγούστου 2026, με τις αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον οικείο Δήμο, προβλέπει το άρθρο 31, στο υπό δημόσια διαβούλευση έως και την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις».

Συγκεκριμένα στο άρθρο 31 του νομοσχεδίου προβλέπεται κατάργηση και όσων σχολικών επιτροπών υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε Δήμους της χώρας με περισσότερα από 100 σχολεία – οι υπόλοιπες έχουν αυτοδίκαια καταργηθεί – οι οποίες έχουν διατηρηθεί μετά τον νόμο 5056/2023. Ακολουθεί το άρθρο 31 Άρθρο 31 Σχολικός εξοπλισμός Κατάργηση Σχολικών Επιτροπών Σχολικές επιτροπές, οι οποίες διατηρήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023 (Α’ 163)*, περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων σχολικών επιτροπών και σύστασης πάγιας προκαταβολής στους διευθυντές σχολικών μονάδων, καταργούνται από την 1η Αυγούστου 2026 και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του ίδιου άρθρου. *Η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) 5.

Με διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται έως τις 31.3.2024, μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σχολικές επιτροπές σε δήμους στους οποίους λειτουργούν συνολικά περισσότερες από εκατό (100) σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η οικονομική λειτουργία των διατηρούμενων επιτροπών εποπτεύεται υποχρεωτικά από τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών του δήμου, ο οποίος:

α) υποβάλλει, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, συνοπτικό απολογισμό εσόδων και εξόδων και κατάσταση βασικών στοιχείων ισολογισμού (απαιτήσεων, διαθεσίμων και υποχρεώσεων) στη δημοτική επιτροπή και β) μεριμνά για τη μηνιαία ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών με τα οικονομικά στοιχεία τους.

Η κοινή επιστολή Δημάρχων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Περιστερίου και Ιωαννιτών προς τους Υπουργούς κκ. Λιβάνιο και Ζαχαράκη

Κύριοι Υπουργοί,

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε για διαβούλευση, με τίτλο «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις» στο άρθρο 31 προβλέπει την κατάργηση των σχολικών επιτροπών.

Οι σχολικές επιτροπές, μέχρι σήμερα, είχαν την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων των σχολικών μονάδων, την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και τη στήριξη της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων σε τοπικό επίπεδο. Πολλοί φορείς της εκπαίδευσης, σύλλογοι Γονέων, και η ΚΕΔΕ, έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η απομάκρυνση της οικονομικής διαχείρισης από το επίπεδο της σχολικής μονάδας μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, μειωμένη ευελιξία και αποδυνάμωση του ρόλου των γονέων και των εκπαιδευτικών. Οι ανησυχίες αυτές επιβεβαιώθηκαν από την κατάσταση που επικρατεί στους δήμους, οι οποίοι εδώ και 1,5 χρόνο είναι χωρίς σχολικές επιτροπές. Έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς άκρατου συγκεντρωτισμού με τη μεταφορά του αντικειμένου των σχολικών επιτροπών στην κεντρική μονάδα του δήμου, περιττής γραφειοκρατίας και σοβαρών καθυστερήσεων στις διαδικασίες διεκπεραίωσης των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων λειτουργίας των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημαντικά έκτακτα θέματα που αφορούν στις σχολικές μονάδες είναι τόσο επείγοντα που δεν μπορούν να λυθούν μέσα από τις χρονοβόρες διαδικασίες, ενώ η ευελιξία των σχολικών επιτροπών έδινε γρήγορα τις απαιτούμενες λύσεις. Σημειώνουμε ιδιαίτερα τις περιπτώσεις των ειδικών σχολείων, τα οποία λόγω της φύσης τους, οι ανάγκες τους είναι ιδιαιτέρως επείγουσες και συχνά η εύρυθμη λειτουργία τους απαιτεί γρήγορη και αποτελεσματική παρέμβαση.

Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη στο υπό διαβούλευση ανωτέρω νομοσχέδιο προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Αυγούστου του 2026, δημιουργεί επιπλέον προβληματισμούς, καθόσον είναι σε εκκρεμότητα σχετικές ρυθμίσεις που θα συμπεριληφθούν στο πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ζητάμε την απόσυρση της εν λόγω διάταξης και τη διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους δήμους που ήδη λειτουργούν, και τη δυνατότητα ανασύστασης στους Δήμους στους οποίους έχουν καταργηθεί, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Με Εκτίμηση



Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων,

Στέλιος Αγγελούδης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης,

Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά,

Ανδρέας Παχατουρίδης, Δήμαρχος Περιστερίου

Θωμάς Μπέγκας, Δήμαρχος Ιωαννιτών