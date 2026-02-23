Τα περιστατικά ξυλοδαρμών τη νύχτα της Κυριακής ήταν πολλά, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το έργο των εθελοντών.

Το επίσημο φινάλε με την καύση του Καρνάβαλου έβαλε την τελεία στο πρόγραμμα του Πατρινού Καρναβαλιού για φέτος, στο οποίο σημειώθηκαν επεισόδια ξυλοδαρμού μεταξύ μεθυσμένων καρναβαλιστών.

Όπως έγινε γνωστό, σε αυξημένη ετοιμότητα βρισκόταν ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, που είχε στήσει Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου, στον χώρο του Έσπερου.

Με περισσότερους από 180 εθελοντές Σαμαρείτες–Διασώστες, Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, λειτουργούσε ένα πλήρως οργανωμένο υπαίθριο ιατρείο με πέντε ειδικά διαμορφωμένες σκηνές και κατάλληλο εξοπλισμό.

Ο υπεύθυνος των Σαμαρειτών και Ναυαγοσωστών, Δημήτρης Χαλιώτης, ανέφερε στην τοπική ιστοσελίδα ότι μόνο την Παρασκευή και το Σάββατο καταγράφηκαν 223 περιστατικά, κυρίως μέθης και τραυματισμών. Την Κυριακή ο αριθμός αυξήθηκε σημαντικά, καθώς περίπου 400 άτομα πέρασαν από το υπαίθριο ιατρείο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή σε νοσοκομεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgmgwh1pet15?integrationId=40599y14juihe6ly}