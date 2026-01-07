Σε ποιες περιοχές τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και αύριο, πότε η επιστροφή των μαθητών στα θρανία.

Μπορεί η επιστροφή των μαθητών στα θρανία μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές να είναι προγραμματισμένη για αύριο, Πέμπτη 8 Γενάρη, όμως όπως ανακοινώθηκε η επιστροφή δεν θα είναι οριζόντια καθώς τα σχολεία στην Καστοριά θα παραμείνουν κλειστά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχολεία του Δήμου της Καστοριάς θα μείνουν κλειστά και την Παρασκευή 9 του μήνα.

Κλειστά σχολεία στις 8/1: Η ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, Δημήτρη Σαββόπουλου «τα σχολεία όλων των βαθμίδων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και των τριών Δήμων, θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026, λόγω της παρέλασης του Καστοριανού Καρναβαλιού.» Η απόφαση να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην Καστοριά στις 8 Γενάρη ήταν αναμενόμενη λόγω των παραδοσιακών «Ραγκουτσαρίων».

Επίσης, οι σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στον Δήμο Καστοριάς θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, λόγω της μαζικής συμμετοχής των μαθητών στο πατροπαράδοτο έθιμο του Καστοριανού Καρναβαλιού «Ραγκουτσάρια 2026». Επισημαίνεται ότι οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Δημοτικοί Σταθμοί, το ΚΔΑΠ και οι Βιβλιοθήκες του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

Το ιστορικό καρναβάλι της πόλης κορυφώνεται την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά. Τα «Ραγκουτσάρια» αποτελούν ένα από τα πιο ζωντανά και βαθιά ριζωμένα έθιμα της τοπικής παράδοσης. Η πόλη γεμίζει μουσικές, χάλκινα πνευστά, χορό και πολύχρωμες μεταμφιέσεις, με τα παραδοσιακά «μπουλούκια» να δίνουν τον ρυθμό των εορτασμών. Μαθητές και κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις και στη μεγάλη παρέλαση, μετατρέποντας το καρναβάλι σε μια γιορτή πολιτισμού και συλλογικής χαράς.

Πρόκειται για ένα τριήμερο εκδηλώσεων παραδοσιακού καρναβαλιού, κατά το οποίο η πόλη αποκτά πανηγυρική ατμόσφαιρα και γεμίζει κόσμο από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το έθιμο των Ραγκουτσαριών έχει τις ρίζες του στην κλασική αρχαιότητα και, μέσω Ρώμης και Βυζαντίου, διατηρήθηκε ζωντανό μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι κάτοικοι συμμετέχουν σε «μπουλούκια», καθένα με τη δική του παραδοσιακή ορχήστρα χάλκινων, ενώ άντρες, γυναίκες και παιδιά φορούν πολύχρωμες μεταμφιέσεις και διασκεδάζουν στους δρόμους της πόλης. Η γιορτή προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, δημιουργώντας ένα αληθινό πανζουρλισμό με χορό, μουσική και ασταμάτητο κέφι.

Η αυριανή μεγάλη παρέλαση των Καρναβαλιστών για τα Ραγκουτσάρια 2026 θα ξεκινήσει στις 14:00 με αφετηρία τον αύλειο χώρο του δημαρχιακού μεγάρου και μέσω της οδού Μητροπόλεως οι συμμετέχοντες θα καταλήξουν στην πλατεία Ομονοίας.