Κοκτέιλ γρίπης και ιώσεων «θερίζουν» τα παιδιά: Υπερδιπλασιάστηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία γεγονός που φέρνει αλλαγές στο καθεστώς των απουσιών στα σχολεία.

Η φετινή έξαρση της γρίπης εμφανίστηκε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με τα περισσότερα κρούσματα να καταγράφονται σε παιδιά σχολικής ηλικίας, κυρίως από 5 έως 14 ετών. Ο στέλεχος Κ του ιού A(H3N2), γνωστός για την υψηλή μεταδοτικότητά του, προκαλεί πυρετό, έντονο βήχα, κόπωση και παρατεταμένη ανάρρωση, ενώ η μαζική διασπορά αυξάνει την πίεση στις υγειονομικές δομές.

Λόγω της έξαρσης, το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει την έκδοση νέας εγκυκλίου για τις απουσίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι απουσίες μαθητών λόγω εποχικών ιογενών λοιμώξεων θα καταχωρίζονται κανονικά αλλά δεν θα προσμετρώνται εφόσον συνοδεύονται από ιατρική βεβαίωση και εγκρίνονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Το μέτρο είχε εφαρμοστεί και τα προηγούμενα χρόνια σε περιόδους έντονης έξαρσης γρίπης ή κορωνοϊού, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αναρρώσουν χωρίς τον φόβο απώλειας της σχολικής χρονιάς.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα παιδιά με συμπτώματα γρίπης δεν πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο, καθώς η παραμονή στο σπίτι περιορίζει τη διασπορά των ιών και προστατεύει τη σχολική κοινότητα. Η σωστή ενυδάτωση, η ξεκούραση και η επιστροφή στο σχολείο μόνο μετά την πλήρη ανάρρωση είναι καθοριστικής σημασίας. Η τελική εγκύκλιος αναμένεται τις επόμενες ημέρες και θα καθορίσει με σαφήνεια τις νέες οδηγίες για τις απουσίες, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών και την ομαλή λειτουργία των σχολείων, ειδικά κατά την περίοδο έντονης κυκλοφορίας των ιών.

«Καμπανάκι» του ΕΟΔΥ για αυξημένη προσοχή λόγω κρουσμάτων

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η περίοδος έξαρσης της γρίπης αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τα τέλη του Φεβρουαρίου, ενώ η γρίπη Κ, που είναι ένας μεταλλαγμένος υποκλάδος της γρίπης A που φαίνεται πολύ πιο μεταδοτικός. Ο ΕΟΔΥ επαναλαμβάνει τη σαφή σύστασή του για άμεσο εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καμία καθυστέρηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός εξακολουθεί να αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης, καθώς προσφέρει ουσιαστική προστασία από τη σοβαρή νόσηση και τον θάνατο που μπορεί να προκαλέσει η γρίπη. Παράλληλα, συνιστάται η έγκαιρη έναρξη αντιϊικής αγωγής σε άτομα αυξημένου κινδύνου για επιπλοκές, μόλις εμφανιστούν συμβατά συμπτώματα, ανεξάρτητα από το αν έχει προηγηθεί θετική διαγνωστική εξέταση. Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη εφαρμογής βασικών προστατευτικών μέτρων, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή επαφής των χεριών με τη μύτη και το στόμα, η χρήση μάσκας σε κλειστούς και πολυσύχναστους χώρους από άτομα υψηλού κινδύνου, η τήρηση της αναπνευστικής υγιεινής με κάλυψη του βήχα και του φτερνίσματος, ο καλός αερισμός των χώρων, καθώς και η παραμονή στο σπίτι και η χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

«Σαρώνει» το κύμα γρίπης παιδιά: Οι συμβουλές των παιδιάτρων

Η γρίπη στα παιδιά προκαλείται κυρίως από τους ιούς τύπου Α και Β, που ευθύνονται για χειμερινές επιδημίες με αυξημένα ποσοστά νοσηλειών. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως από άτομο σε άτομο μέσω του αέρα, με βήχα ή φτάρνισμα, αλλά και με έμμεση επαφή, π.χ. αγγίζοντας μολυσμένα παιχνίδια ή αντικείμενα. Η μεταδοτικότητα ξεκινά περίπου 24 ώρες πριν τα πρώτα συμπτώματα και μπορεί να διαρκέσει έως και 7 ημέρες.

Τα πιο συχνά συμπτώματα στα παιδιά είναι:

Πυρετός >38,5°C

Μυϊκοί πόνοι, ρίγος, αρθραλγίες

Πονοκέφαλος

Μη παραγωγικός βήχας

Πονόλαιμος, ναυτία, έμετοι, διάρροιες

Κόπωση, έντονη απώλεια ενέργειας για 2–4 εβδομάδες

Ρινόρροια ή «μπούκωμα»

Στα μικρότερα παιδιά, η γρίπη μπορεί να προκαλέσει βράγχος φωνής, θορυβώδη αναπνοή, βρογχιολίτιδα με συριγμό ή ακόμα και πνευμονία.

Επιπλοκές

Στις περισσότερες περιπτώσεις η γρίπη είναι ήπια έως μέτριας σοβαρότητας. Οι επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν:

Παραρρινοκολπίτιδα

Ωτίτιδα

Πνευμονία

Μυοσίτιδα

Αφυδάτωση

Σπάνια, σε παιδιά κάτω των 2 ετών ή με χρόνιες παθήσεις, μπορεί να επηρεαστούν το κεντρικό νευρικό σύστημα ή η καρδιά.Τα συμπτώματα της γρίπης μοιάζουν με το κοινό κρυολόγημα αλλά είναι συνήθως πιο έντονα. Οι περισσότεροι αναρρώνουν μέσα σε μία εβδομάδα, αν και η κόπωση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Συστάσεις για τη θεραπεία:

Παραμονή στο σπίτι και αποφυγή επαφών

Ξεκούραση και ενυδάτωση

Αντιπυρετικά (παρακεταμόλη, ιβουπροφαίνη) για πυρετό και πόνο

