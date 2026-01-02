Η υπερ-γρίπη εκδηλώνεται κυρίως σε παιδιά έως 14 ετών, ωστόσο σοβαρά νοσούν κυρίως άτομα άνω των 65 ετών.

Έξαρση ιώσεων και γρίπης αναμένεται μετά τις γιορτές, σύμφωνα με την καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η οποία επισημαίνει ότι «η επιδημική έκρηξη θα διαρκέσει Ιανουάριο και Φεβρουάριο».

Μιλώντας στο EΡΤNews, η κ. Ψαλτοπούλου αναφέρθηκε και στην υπερ-γρίπη, που είναι ένας μεταλλαγμένος υποκλάδος της γρίπης Α, και είναι πολύ πιο μεταδοτικός. «Σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης άσκησε μεγάλη πίεση στα συστήματα υγείας, όπως για παράδειγμα στη Βρετανία», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ σημειώνεται έξαρση. «Ήδη είχαν 3.000 θανάτους, μεταξύ αυτών και 8 παιδιά», ανέφερε.

Η κ. Ψαλτοπούλου προέτρεψε τους πολίτες να εμβολιαστούν, επισημαίνοντας ότι το αντιγριπικό εμβόλιο έχει αποτελεσματικότητα άνω του 55%, κυρίως στη σοβαρή νόσηση.

Επίσης, συνέστησε στις ευπαθείς ομάδες τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό, ενώ όταν εκδηλώνονται επίμονα συμπτώματα θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους.

Η υπερ-γρίπη εκδηλώνεται κυρίως σε παιδιά έως 14 ετών, ωστόσο σοβαρά νοσούν κυρίως άτομα άνω των 65 ετών, σύμφωνα με την καθηγήτρια.

