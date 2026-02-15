Του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία και ενδοοικογενειακή βία.

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου πέρασε το μεσημέρι της Κυριακής ο 64χρονος που σκότωσε τον 67χρονο αδερφό του στο χωριό Μάρθα του δήμου Βιάννου.

Ο ίδιος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος του άσκησε ποινικές διώξεις και στη συνέχεια βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία με αποτέλεσμα να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Ο δράστης, γνωστός για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα, την κατανάλωση αλκοόλ και την έφεσή του στα όπλα, είχε απασχολήσει πολλές φορές το χωριό με τη συμπεριφορά του. Η είδηση ότι το βράδυ της Δευτέρας δολοφόνησε τον αδερφό του για τα… κλειδιά του αυτοκινήτου, ξύπνησε μνήμες από παλαιότερα περιστατικά βίας. Ένας συγχωριανός του θυμήθηκε, πως το 2011 ο σημερινός αδελφοκτόνος είχε επιχειρήσει να τον σκοτώσει, πυροβολώντας τον από απόσταση μόλις πέντε μέτρων, για ασήμαντο λόγο.

Το τότε παρολίγον θύμα, μιλώντας στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα», περιέγραψε το σκηνικό της επίθεσης. «Στο χωριό έχουμε ένα καφενείο που πάμε όλοι εκεί. Αυτός ο άνθρωπος έβριζε την οικογένειά μου… Και την βραδιά της Πρωτοχρονιάς, νομίζω το 2011, όταν έφευγα από το σπίτι ενός συγγενή μας, είχε κρυφτεί στο δικό του σπίτι και με χτύπησε πισώπλατα με καραμπίνα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 36χρονος σήμερα άνδρας δήλωσε, πως θα μπορούσε να είναι εκείνος στη θέση του θύματος. «Είμαι τυχερός που δεν είμαι στη θέση του. Εγώ τότε στάθηκα τυχερός. Αν πήγαινε το όπλο λίγο παραπάνω, θα με είχε σκοτώσει. Προσπαθώ να το ξεχάσω, αλλά αυτό που έγινε με έχει συγκλονίσει. Ο αδερφός του ήταν ήρεμος άνθρωπος, δεν δημιουργούσε προβλήματα, ενώ εκείνος όλη την ώρα προκαλούσε εντάσεις» λέει.

«Αν δεν μπει φυλακή, θα κάνει τα ίδια»

Ο 36χρονος θυμάται πως είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο. «Ο άνθρωπος πρέπει να μπει μέσα φυλακή και να μη ξαναβγεί ποτέ έξω. Είναι επικίνδυνος. Γιατί αν δεν μπει φυλακή θα ξανακάνει τα ίδια. Τότε το είπα εγώ ότι αν δεν μπει φυλακή θα κάνει τα ίδια. Να τα, τα αποτελέσματα», ανέφερε με αγανάκτηση.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο πατέρας του παρολίγον θύματος, επιβεβαιώνοντας ότι ο 63χρονος είχε επιτεθεί στο παρελθόν και στον ίδιο του τον αδελφό. «Ο γιος μου δεν τον είδε. Αυτός πήγε τώρα, ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Δεν είχαν προηγούμενα. Με τον αδερφό του τώρα που τον σκότωσε, είχαν ξανατσακωθεί πάλι μια φορά. Τον κυνηγούσε τότε με ένα τσεκούρι να τον σκοτώσει. Μάλλον του είχε κάνει και ζημιές στο αμάξι», είπε.

Το αποτρόπαιο έγκλημα έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια των δύο αδερφών και έχει συγκλονίσει το χωριό, που βλέπει μια μακροχρόνια διαμάχη να καταλήγει με τον πιο τραγικό τρόπο.