Διακοπές τέλος για τους μαθητές όλων των τάξεων, πότε είναι η επόμενη αργία με κλειστά σχολεία μετά τις 8/1.

Αυλαία για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές των μαθητών που απήλαυσαν δεκαπέντε μέρες αργίας με κλειστά σχολεία αρχής γενομένης από την 24η Δεκέμβρη. Αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, θα χτυπήσει για πρώτη φορά για τη νέα χρονιά το κουδούνι σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το σχολικό ημερολόγιο ο πρώτος μήνας του 2026 κουβαλάει 17 μέρες μαθημάτων όμως δεν καμία περιλαμβάνει γενική σχολική αργία που να συνεπάγεται οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων άρα και μια ενδιάμεση ανάπαυλα από τα μαθήματα για όλους τους μαθητές.

Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι τοπικές αργίες, στις περιοχές όπου ο πολιούχος εορτάζει τον πρώτο μήνα του έτους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αγία Ευθυμία Φωκίδας, όπου οι μαθητές θα έχουν αργία την Τρίτη 20 Ιανουαρίου λόγω της εορτής του Αγίου Ευθυμίου. Αντίστοιχα, στο Λιτόχωρο, όπου πολιούχος είναι ο Όσιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω, η τοπική αργία στις 23 Ιανουαρίου, που φέτος «πέφτει» Παρασκευή, χαρίζει στους μαθητές ένα μικρό τριήμερο ξεκούρασης.

Η «χαμένη» αργία των Τριών Ιεραρχών: Τι θα γίνει στα σχολεία στις 30 Γενάρη

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην 30ή Ιανουαρίου, ημέρα αφιερωμένη στους Τρεις Ιεράρχες, η οποία παλαιότερα αποτελούσε σχολική αργία και ήταν η πρώτη αργία της νέας χρονιάς. Ωστόσο, από το 2020, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, η ημέρα έπαψε να συγκαταλέγεται στις σχολικές αργίες για όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές, ενώ από το 2024 καταργήθηκε οριστικά και για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών. Πλέον, η 30ή Ιανουαρίου έχει χαρακτήρα εορταστικό και όχι αργίας, με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και εκκλησιασμού προς τιμή των Τριών Ιεραρχών, ενώ κατά τα λοιπά τηρείται κανονικά το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων. Έτσι, φέτος που η 30ή Ιανουαρίου «πέφτει» Παρασκευή, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προσέλθουν κανονικά στα σχολεία τους, με τον Ιανουάριο να κυλά χωρίς γενική σχολική αργία και με μοναδικές ανάσες ξεκούρασης τις τοπικές εορτές όπου αυτές προβλέπονται.

Πότε η επόμενη σχολική αργία που χαρίζει τριήμερο χαμόγελο στους μαθητές

Εκτός απροόπτου και σύμφωνα με τον προγραμματισμό η επόμενη οριζόντια σχολική αργία για όλους τους μαθητές της επικράτειας είναι η Καθαρά Δευτέρα που φέρνει πάντα χαμόγελα τριημέρου. Φέτος «πέφτει» στις 23 του μήνα με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία την Τρίτη 24. Οπότε με τα δεδομένα αυτά μετά την αυριανή επιστροφή στα σχολεία, οι μαθητές θα έχουν μπροστά τους σχεδόν ενάμιση μήνα χωρίς καμία αργία ώστε να πάρουν μια «ανάσα» από τα μαθήματα και τις σχολικές υποχρεώσεις.