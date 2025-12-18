Το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου.

Ένα πεντάχρονο αγόρι τραυματίστηκε από πτώση αντικειμένου σε νηπιαγωγείο χωριού του δήμου Αγρινίου, το πρωί της Πέμπτης.

Αντικείμενο που έπεσε από έπιπλο χτύπησε το παιδί στο κεφάλι και το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών και παρακολουθείται από τους γιατρούς εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας agriniopress.

Η αστυνομία έχει λάβει μαρτυρικές καταθέσεις για τον τραυματισμό του 5χρονου και η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία, που θα κρίνει τη μεταχείριση της υπόθεσης.