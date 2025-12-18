Μία ιδιαίτερη αποκάλυψη έκανε η Ζήνα Κουτσελίνη για τον πατέρα της.

Με αφορμή της γιορτές και το πνεύμα των Χριστουγέννων η Ζήνα Κουτσελίνη, παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών όπου και αναφέρθηκε στις δικές της, αναμνήσεις των παιδικών της χρόνων από τα Χριστούγεννα και τον μπαμπάς της.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, βρέθηκε σε φιλανθρωπική οργάνωση και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» όπου και αναφέρθηκε στα βιώματα που τη σημάδεψαν, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα.

Όταν λοιπόν η δημοσιογράφος της εκπομπής, ρώτησε τη Ζήνα Κουτσελίνη για τις παιδικές της αναμνήσεις, η ίδια, έκανε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη για τον μπαμπά της, εξηγώντας πως όσο εκείνη ήθελε να στολίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ο πατέρας της το «γκρέμιζε», λόγω του αλκοόλ: «Χαίρομαι που βρισκόμαστε σε φιλανθρωπική βραδιά στο Nalu... Θα πω κάτι πολύ δικό μου και αφορά στα παιδικά μου χρόνια, που ήταν πολύ δύσκολα. Ενώ στόλιζα το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ο μπαμπάς μου λόγω του αλκοόλ φρόντιζε να το γκρεμίζει και έτσι να το ξεστολίζει με τον δικό του τρόπο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df159bqt4po9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Περιγράφοντας λοιπόν το εν λόγω περιστατικό, η ίδια, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα, καθώς οι εμπειρίες της την διαμόρφωσαν και ως άνθρωπο: «Οι μέρες αυτές είναι χαρμολύπης και μπαίνω βαθιά σε εκείνο το συναίσθημα του παιδιού. Σήμερα δεν επιτρέπω σε κανέναν να μου γκρεμίζει αυτό το δέντρο», τόνισε.