Τραγωδία στη Βόρεια Καρολίνα μετά από συντριβή αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Statesville Regional Airport.
Οι πρώτες εικόνες
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος ανήκει στον οδηγό του NASCAR, Γκρεγκ Μπίφλ. Στο τζετ επέβαιναν έξι επιβαίνοντες, με πέντε νεκρούς να έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Αν και ο οδηγός αγώνων φαίνεται πως ήταν μέσα στο αεροσκάφος, όπως η γυναίκα του και τα παιδιά του, η είδηση δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.
Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο έχει κλείσει.
