«Κληρονόμησα χάος και το διορθώνω» είπε ο Τραμπ κατά την αποτίμηση των πρώτων 11 μηνών του. Και σε όλα, όπως είπε, θριάμβευσε, αφού επιτέθηκε στον Μπάιντεν. Μοίρασε και έκτακτο επίδομα σε στρατιωτικούς.

Διάγγελμα, 18 λεπτών, πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα της Πέμπτης, θριαμβολογώντας επί της ουσίας για όσα έχει πετύχει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ενώ λίγο νωρίτερα οι ΗΠΑ έπληξαν ακόμη ένα πλοίο στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τέσσερις άνδρες, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και έχοντας αποκλείσει με πλοία την Βενεζουέλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ξεκίνησε την ομιλία του επαινώντας τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να ανακόψει τη ροή των μεταναστών, επικρίνοντας τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, για τον χειρισμό των συνόρων.

«Τους τελευταίους επτά μήνες, κανένας παράνομος μετανάστης δεν έχει εισέλθει στη χώρα μας, ένα κατόρθωμα που όλοι έλεγαν ότι ήταν απολύτως αδύνατο να γίνει. Θυμάστε όταν ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι χρειαζόταν το Κογκρέσο να ψηφίσει νομοθεσία για να βοηθήσει στο κλείσιμο των συνόρων;» είπε ο Τραμπ. «Όπως αποδείχθηκε, δεν χρειαζόμασταν νομοθεσία. Χρειαζόμασταν απλώς έναν νέο πρόεδρο. Κληρονομήσαμε τα χειρότερα σύνορα οπουδήποτε στον κόσμο και γρήγορα τα μετατρέψαμε στα ισχυρότερα σύνορα στην ιστορία της χώρας μας».

Κληρονόμησα χάος…

«Πριν από έντεκα μήνες, κληρονόμησα ένα χάος. Και το διορθώνω», συμπλήρωσε ο Τραμπ και συνέχισε βάζοντας στο στόχαστρό του ξανά τον Μπάιντεν όπως τα «ανοιχτά» σύνορα, τους τρανς που αγωνίζονται σε γυναικεία αθλήματα, τα εγκλήματα, τις δολοφονίες και τις «χειρότερες εμπορικές συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ», αλλά και μια «άρρωστη και διεφθαρμένη» ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες κυβερνήθηκαν από πολιτικούς που αγωνίζονταν μόνο για τους εσωτερικούς, τους παράνομους μετανάστες, τους εγκληματίες καριέρας, τους εταιρικούς λομπίστες, τους κρατούμενους, τους τρομοκράτες και, πάνω απ' όλα, τα ξένα έθνη που μας εκμεταλλεύτηκαν σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί».

Ωστόσο, κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, «μέσα σε λίγους μήνες, περάσαμε από το χειρότερο στο καλύτερο».

Από τα χειρότερα, στα καλύτερα και στην οικονομία

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέπτυξε επίσης και τα επιχειρήματά του υπέρ της οικονομικής επιτυχίας της διακυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι είχε σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση των τιμών παρά την ευρεία απογοήτευση των ψηφοφόρων για το κόστος ζωής και την μεγάλη ακρίβεια.

«Μέσα σε λίγους μήνες, περάσαμε από το χειρότερο στο καλύτερο», τονίζοντας μια σειρά από προϊόντα που ισχυρίστηκε ότι είναι φθηνότερα σε σύγκριση με πέρυσι. «Μειώνω αυτές τις υψηλές τιμές και τις μειώνω πολύ γρήγορα».

Ο πρόεδρος επέρριψε την ευθύνη στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την αύξηση του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας ότι τώρα σημειώνει πρόοδο στην επίλυση αυτού που χαρακτήρισε ως οικονομικό «χάος». Και υποσχέθηκε νέα ανακούφιση για τους Αμερικανούς το 2026, επισημαίνοντας τα νέα φορολογικά μέτρα που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του «ενός μεγάλου όμορφου νομοσχεδίου» των Ρεπουμπλικανών.

«Η χώρα μας ήταν έτοιμη να αποτύχει ολοκληρωτικά», είπε σε άλλο σημείο αλλά «τώρα είμαστε η πιο καυτή χώρα στον κόσμο».

Επίδομα στους στρατιωτικούς

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι 1.450.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων θα λάβουν ταχυδρομικώς επίδομα - επιταγή «μερίσματος πολεμιστών» ύψους 1.776 δολαρίων πριν από τα Χριστούγεννα. «Βγάλαμε πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι πίστευε κανείς λόγω των δασμών και το νομοσχέδιο μας βοήθησε. Κανείς δεν το αξίζει περισσότερο από τον στρατό μας και λέω συγχαρητήρια σε όλους», δήλωσε ο Τραμπ.

Δείτε το διάγγελμα Τραμπ

{https://www.youtube.com/watch?v=DpLvGmPetds}