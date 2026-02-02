«Η επιλογή του κ. Μαρινάκη να υπερασπιστεί ουσιαστικά τη φράση “το τζάμπα πέθανε” της κ. Αλεξοπούλου, δείχνει τον κυνισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

«Η κυβέρνηση έχει απολέσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και τα προβλήματα της πλειοψηφίας των πολιτών», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης, σχολιάζοντας τη στάση του Παύλου Μαρινάκη μετά τη δήλωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου «το τζάμπα πέθανε», για τα ενοίκια.

«Η επιλογή του κ. Μαρινάκη να υπερασπιστεί ουσιαστικά τη φράση “το τζάμπα πέθανε” της κ. Αλεξοπούλου, δείχνει τον κυνισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την απουσία επαφής με την πραγματικότητα. Δεν κράτησε την ελάχιστη απόσταση από τη δήλωση Αλεξοπούλου…», επισημαίνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο “τζάμπας” για τη ΝΔ και την κυβέρνηση είναι ο μισθοσυντήρητος που δυσκολεύεται να πληρώσει το ενοίκιο», υπογραμμίζει ακόμα και καταλήγει πως «η αδυναμία αυτοκριτικής» και «παραδοχής του λάθους» δείχνει «αλαζονεία και έπαρση».

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη

Η πιο τρανή απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση έχει απολέσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και τα προβλήματα της πλειοψηφίας των πολιτών, δόθηκε σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Η επιλογή του κ. Μαρινάκη να υπερασπιστεί ουσιαστικά τη φράση «το τζάμπα πέθανε» της κ. Αλεξοπούλου, δείχνει τον κυνισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την απουσία επαφής με την πραγματικότητα. Δεν κράτησε την ελάχιστη απόσταση από τη δήλωση Αλεξοπούλου…

Μπορεί το κόμμα τους να κυβερνά χρωστώντας δανεικά και αγύριστα μισό δισεκατομμύριο ευρώ σε τράπεζες, αλλά ο «τζάμπας» για τη ΝΔ και την κυβέρνηση είναι ο μισθοσυντήρητος που δυσκολεύεται να πληρώσει το ενοίκιο.

Η αδυναμία αυτοκριτικής, η αδυναμία παραδοχής λάθους, δείχνει αλαζονεία και έπαρση.

