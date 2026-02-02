Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ για τις πλατφόρμες delivery.

Ο Γιώργος Καραμέρος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, προς το υπουργείο Εργασίας, καταγγέλλοντας αισχροκέρδεια από τις πλατφόρμες delivery σε βάρος των διανομέων, των καταστημάτων εστίασης και των καταναλωτών.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αναφορά στις καταγγελίες των διανομέων για συνεχή μείωση των απολαβών τους από τις πλατφόρμες- επισημαίνοντας την αδιαφάνεια στη λειτουργία των αλγορίθμων με τους οποίους υπολογίζονται οι αμοιβές ανά διαδρομή- τη συνεχή αύξηση της προμήθειας προς τα καταστήματα εστίασης και την τελική αύξηση του κόστους για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί από σωματεία διανομέων και εργαζόμενους, οι μεγάλες πλατφόρμες delivery χρησιμοποιούν ένα «δυναμικό αλγοριθμικό μοντέλο» που από το 2022 μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε μείωση έως και 30% στις αμοιβές ανά διαδρομή, χωρίς σαφή ενημέρωση για τον τρόπο υπολογισμού των πληρωμών, ανέφερε ο Γιώργος Καραμέρος.

Την ίδια στιγμή, επιχειρήσεις εστίασης που αδυνατούν να μισθώνουν διανομείς βρίσκονται σε καθεστώς έντονης εξάρτησης από τις πλατφόρμες, οι οποίες τους εξασφαλίζουν μέσω εταιρειών «στόλων», συνέχισε. Οι προμήθειες προς τα καταστήματα αυξάνονται διαρκώς, ενώ οι καταναλωτές επιβαρύνονται με νέες χρεώσεις που οδηγούν, όπως καταγγέλλεται, σε αυξήσεις έως και 50% στην τελική τιμή των προϊόντων από το κατάστημα έως την παράδοση, συμπλήρωσε.

Η συγκεκριμένη πρακτική «πλήττει τα εισοδήματα χιλιάδων διανομέων, υπονομεύει τη βιωσιμότητα μικρών επιχειρήσεων εστίασης και επιβαρύνει άδικα τους καταναλωτές», είπε ο Γιώργος Καραμέρος και τόνισε την ανάγκη άμεσης θεσμικής παρέμβασης.

Ακόμα, ανέφερε πως, σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι διανομείς καλούνται να απαντούν στο τηλέφωνο ακόμη και την ώρα που οδηγούν, δεν υπάρχει οριοθέτηση ζωνών ώστε να αποφεύγονται υπερβολικές μετακινήσεις, ενώ καταγγέλλεται ότι η πλατφόρμα αρνείται να διαπραγματευτεί μισθούς και συνθήκες εργασίας, απορρίπτοντας την πρόταση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. «Στολάρχες, μεσάζοντες, επισφαλείς συνθήκες εργασίας, προμήθειες, αλγόριθμοι και χρεώσεις. Αυτές είναι οι εργασιακές συνθήκες που έχετε εκθρέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με την επίκαιρη ερώτησή του ζήτησε από το υπουργείο Εργασίας να παρουσιάσει τα πορίσματα από τη διερεύνηση των καταγγελιών για τη μείωση αμοιβών μέσω αλγορίθμου, να διευκρινίσει πότε θα ενσωματωθεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2024/2831 που υποχρεώνει τις πλατφόρμες να παρέχουν πλήρη πληροφόρηση για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία των αλγορίθμων, να απαντήσει για τις ενέργειες ελέγχου απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές αισχροκέρδειας και σε εργολάβους «στόλων», καθώς και να τοποθετηθεί αν εξετάζεται η θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης αμοιβής ανά ώρα για τους διανομείς, ακόμη και για τους αυτοαπασχολούμενους, ώστε να αντιμετωπιστεί η υποαμοιβή και η εργασιακή επισφάλεια.

Ο υφυπουργός Εργασίας, Κωνσταντίνος Καραγκούνης, απάντησε παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία με τον αριθμό των ελέγχων και των προστίμων της Επιθεώρησης Εργασίας. «Δεν υπάρχει εξαρτημένη εργασία, αλλά υπάρχουν στολάρχες στην αγορά. Δηλαδή κάποιοι μεσάζοντες ανάμεσα στις εταιρείες και τους εργαζόμενους. Δεν ανήκουν στην εργατική τάξη οι διανομείς, αλλά θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες. Τα εργατικά δυστυχήματα με διανομείς δεν υπολογίζονται ως τέτοια, γιατί όταν πέφτει κάποιο μηχανάκι, ο μη γένοιτο, και σκοτώνεται ή τραυματίζεται ο διανομέας, καταγράφεται ως ελεύθερος επαγγελματίας», είπε στη δευτερολογία του ο Γιώργος Καραμέρος.

Κλείνοντας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε την αναγκαιότητα εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2831/2024 ώστε να υπάρξει πλαίσιο ασφαλείας για τους εργαζόμενους διανομείς, επισημαίνοντας ότι «ο αλγόριθμος παραμένει ένα μυστήριο πάνω στο οποίο οι εταιρείες πλατφορμών έχοντας δημιουργήσει ένα ιδιότυπο καρτέλ εκμεταλλεύονται και τους διανομείς και τα εστιατόρια και τους πελάτες».

