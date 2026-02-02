Δείτε το επίσημο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον.

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ του «Michael», της βιογραφικής ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον από την Lionsgate.

«Είσαι σίγουρος. Είσαι δυνατός. Είσαι όμορφος. Είσαι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών», ακούγεται στην αρχή του τρέιλερ, καθώς βλέπουμε τον «βασιλιά της ποπ» να ξεκινάει από το μηδέν ως παιδί - θαύμα.

«Ήξερα ότι ήσουν διαφορετικός από τη στιγμή που γεννήθηκες. Έχεις μια ιδιαίτερη λάμψη», λέει η Nia Long, που υποδύεται τη μητέρα του Michael Jackson, Katherine, βιογραφική ταινία, σε άλλο σημείο του τρέιλερ.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο πραγματικός ανιψιός του Τζάκσον, Τζαφάρ Τζάκσον, στον ομώνυμο ρόλο. Στο τρέιλερ διάρκειας 2 λεπτών και 16 δευτερολέπτων, τον βλέπουμε να τραγουδά, να χορεύει και τελικά να γίνεται σούπερ σταρ.

Η πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία που ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από τα πρώτα του βήματα με τους Jackson 5 μέχρι την ανάδειξή του σε παγκόσμιο είδωλο, επιχειρεί τόσο το θέαμα όσο και τις αντιφάσεις του καλλιτέχνη που έγινε γνωστός ως ο «βασιλιάς της ποπ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/mbtgEE6rkxw?si=TtIx22ecwd9Z5jTy}

«Το Michael είναι η κινηματογραφική απεικόνιση της ζωής και της κληρονομιάς ενός από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ποτέ ο κόσμος», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας, προσθέτοντας ότι «αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας το ταξίδι του από την ανακάλυψη του εξαιρετικού ταλέντου του ως ηγέτης των Jackson 5, μέχρι τον οραματιστή καλλιτέχνη του οποίου η δημιουργική φιλοδοξία τροφοδότησε μια αδιάκοπη προσπάθεια να γίνει ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης στον κόσμο. Αναδεικνύοντας τόσο τη ζωή του εκτός σκηνής όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις από την αρχή της σόλο καριέρας του, η ταινία προσφέρει στο κοινό μια πρωτόγνωρη ματιά στον Μάικλ Τζάκσον. Εδώ ξεκινά η ιστορία του».

Την σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Αντουάν Φουκουά («Training Day», «The Equalizer») σε σενάριο του Τζον Λόγκαν («Gladiator», «Rango»).

Ο σκηνοθέτης έχει εκφράσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην ερμηνεία του Τζαφάρ Τζάκσον. «Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο Τζαφάρ ενσαρκώνει τον Michael», δήλωσε ο Φουκουά στο People. «Πέρα από τη φυσική ομοιότητα, είναι το πνεύμα του Μάικλ που αναδύεται με μαγικό τρόπο. Πρέπει να το ζήσεις για να το πιστέψεις».

Το καστ συμπληρώνουν οι: Colman Domingo στον ρόλο του Joe Jackson τον πατέρα του Μάικλ Τζάκσον, Nia Long στον ρόλο της μητέρας του Katherine Jackson, Miles Teller,Laura Harrier, Kat Graham ως Diana Ross και τον Larenz Tate ως ιδρυτή της Motown Berry Gordy. Τα αδέλφια του Jackson υποδύονται οι: Jamal R. Henderson ως Jermaine, Tre’ Horton ως Marlon, Rhyan Hill ως Tito, Joseph David-Jones ως Jackie και Jessica Sula ως La Toya.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 24 Απριλίου. Από τη σύνοψη και το τρέιλερ δεν είναι ακόμα σαφές αν η ταινία θα αγγίξει κάποια από τις κατηγορίες που αντιμετώπισε ο σούπερ σταρ στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Το τρέιλερ κυκλοφορεί δύο ημέρες πριν από την προβολή ενός ντοκιμαντέρ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα μεταδώσει άγνωστες μέχρι τώρα ηχογραφήσεις του Τζάκσον, στις οποίες μιλάει για τα συναισθήματά του απέναντι στα παιδιά.