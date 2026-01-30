Όταν η Κάμερον Ντίαζ ότι δεν θα κάνει ποτέ ξανά ρομαντικές κωμωδίες, ο Θεός, το σύμπαν ή σε ό,τι πιστεύει ο καθένας, γελούσαν... γοερά.

Η Κάμερον Ντίαζ επιστρέφει ξανά στις ρομαντικές κωμωδίες -τo λεγόμενο rom-com είδος όπως λένε και στο χωριό μου- περισσότερο από μια δεκαετία μετά την ταινία «The Other Woman» του 2014.

Η ηθοποιός θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέο rom-com της Amazon MGM Studios, από τον βραβευμένο με Emmy Stephen Merchant (The Office), ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει επίσης στην ταινία.

Kάπως έτσι, η Ντίαζ διαψεύδει τον ίδιο της τον εαυτό, καθώς μόλις πρν από ένα χρόνο, δήλωνε στο Empire ότι δεν θα έκανε ποτέ ξανά ρομαντικές κωμωδίες. το είδος των ταινιών ((Κάτι τρέχει με τη Μαίρη, Ο γάμος του καλύτερού μου φίλου, κ.ά)., που απογείωσε την καριέρα της.

«Όχι άλλα rom-coms, μόνο mom-coms», τόνιζε στο Empire, διαρρηγνύντας τα ιμάτιά της.

Τι γνωρίζουμε για τη νέα ρομαντική κωμωδία της Κάμερον Ντίαζ

Σύμφωνα με το Deadline, την σκηνοθεσία του νέου πρότζεκτ έχει αναλάβει ο Merchant, ο οποίος έχει γράψει και το σενάριο μαζί με τον John Butler. Στην παραγωγή βρίσκονται οι: Lee Eisenberg και Merchant, μαζί με τους Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver και Josh Fage της Point Grey Pictures, ενώ εκτελεστική παραγωγός είναι η Natalie Sandy. Αυτή είναι η τελευταία συνεργασία της Ντίαζ με τον Rogen, μετά την κοινή τους εμφάνιση στην ταινία The Green Hornet του 2011.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η -ατιτλοφόρητη μέχρι στιγμής- ρομαντική κωμωδία ακολουθεί έναν εργασιομανή Βρετανό (Merchant) που εργάζεται σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης και χρειάζεται μια σύζυγο για τα μάτια του κόσμου.

Έτσι, κάνει μια συμφωνία με μια ανερχόμενη κωμικό (Ντίαζ) η οποία χρειάζεται απεγνωσμένα ασφάλιση υγείας. Ο ψεύτικος γάμος τους ξεκινά ως μια συναλλαγή, αλλά καταλήγει σε έναν απροσδόκητο ρομάντσο», αναφέρει η αρχική σύνοψη.

Μετά την επιστροφή της στην υποκριτική με την ταινία Back in Action της περασμένης χρονιάς στο Netflix, δίπλα στον Τζέιμι Φοξ, η Κάμερον Ντίαζ θα εμφανιστεί σε ακόμα μια κωμική ταινία δράσης για το Netflix, με τίτλο Bad Day, η οποία βρίσκεται σε παραγωγή. Επίσης, θα επαναλάβει τον εμβληματικό της ρόλο ως Fiona στην πολυαναμενόμενη ταινία Shrek 5, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 30 Ιουνίου 2027.

Επιπλέον, η Ντίαζ θα συμπρωταγωνιστήσει με τους Κιάνου Ριβς και Τζόνα Χιλ στην μαύρη κωμωδία Outcome της Apple.