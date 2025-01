Κάμερον Ντίαζ: Ποιες ταινίες δεν θέλει να κάνει ποτέ ξανά

Μετά από ένα διάλειμμα 10 χρόνων, η Κάμερον Ντίαζ επιστρέφει στον κινηματογράφο, αλλά όχι και στο είδος των ταινιών που την καθιέρωσε.

Η Κάμερον Ντίαζ επιστρέφει στον κινηματογράφο για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια απουσίας και αποκαλύπτει το είδος των ταινιών που δεν θέλει με τίποτα να ξανακάνει!



Η σταρ των Άγγελων του Τσάρλι υπήρξε μία από τις κορυφαίες ηθοποιούς των δεκαετιών '90 και '00 σημειώνοντας μεγάλες επιτυχίες με ταινίες rom-com, τις λεγόμενες ρομαντικές κωμωδίες (Κάτι τρέχει με τη Μαίρη, Ο γάμος του καλύτερού μου φίλου, κ.ά).



{https://youtu.be/7gRQFgdtAXs?si=XoKM5c4BMhA2E0zA}



Ωστόσο, μετά το Annie του 2014, η γνωστή ηθοποιός ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική για να αφοσιωθεί στην ίδια και την οικογένειά της. Η Ντίαζ έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον σύζυγό της, τον μουσικό Μπέντζι Μάντεν των Good Charlotte.



Τώρα, η Ντίαζ επιστρέφει στο Χόλιγουντ με την ταινία Back in Action του Netflix, μια κωμωδία δράσης στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Τζέιμι Φοξ.



Οι δυο τους υποδύονται ένα ζευγάρι που στο παρελθόν υπήρξαν πρώην κατάσκοποι της CIA και αναγκάζονται να επιστρέψουν στην ενεργό δράση όταν αποκαλύπτεται η ταυτότητά τους.



Με αφορμή το comeback της, η Κάμερον Ντίαζ μίλησε στο Empire και μεταξύ άλλων δήλωσε ότι στο εξής θα είναι πιο επιλεκτική στους μελλοντικούς της ρόλους.



«Δεν ξέρω πώς το βλέπω. Είναι δύσκολο να το πω», είπε στο Empire . «Αν το πω, τότε αυτό το πράγμα γίνεται. Διατηρώ το δικαίωμα να πω "όχι" στο να ξανακάνω μια ταινία και επιφυλάσσομαι να πω "ναι" αν το αποφασίσω. Δεν ορίζω τίποτα. Είμαι ανοιχτή σε ό,τι έχει νόημα για εμένα και την οικογένειά μου ανά πάσα στιγμή».



Ωστόσο, ένα είδος στο οποίο σίγουρα θα πει «όχι» θα είναι οι ρομαντικές κωμωδίες. «Όχι άλλα rom-coms, μόνο mom-coms», τονίζει.



Η τελευταία της ρομαντική κωμωδία ήταν το The Other Woman του 2014, λίγο πριν το Annie.



Το Back In Action είναι τώρα διαθέσιμο στο Netflix. Πέρυσι, μίλησε για τους λόγους που αποχώρησε από την υποκριτική, λέγοντας: «Ένιωσα ότι ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω για να ανακτήσω τη ζωή μου».



{https://youtu.be/MV2nYw6gL_w?si=cyutN9qWK35nuGqd}



Ωστόσο, φαίνεται ότι το Back in Action έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον της Κάμερον Ντίαζ για σινεμά, καθώς στη συνέχεια θα τη δούμε στη μαύρη κωμωδία Outcome δίπλα στους Κιάνου Ριβς, Ματ Μπόμερ και Τζόνα Χιλ.



Επίσης, πρόκειται να δανείσει ξανά τη φωνή της στην πριγκίπισσα Φιόνα στη νέα ταινία του Σρεκ.