Αναλυτικά όλες οι νέες πρεμιέρες στα σινεμά, την τελευταία κινηματογραφική εβδομάδα του Νοεμβρίου.

H τελευταία κινηματογραφική εβδομάδα του Νοεμβρίου φέρνει στις ελληνικές αίθουσες από μία ταινία για κάθε γούστο.



Εκτός από την πολυσυζητημένη, νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα», με τον Βασίλη Μπισμπίκη στον πρωταγωνιστικό ρόλο και με τον ΛΕΞ στο τραγούδι των τίτλων, θα δούμε το ανατρεπτικό «Πέθανε Αγάπη μου» με την Τζένιφερ Λόρενς και την πρωτότυπη ρομαντική κωμωδία «Για Πάντα» με την Ελίζαμπεθ Όλσεν.

Οι μικροί θεατές μπορούν να απολαύσουν τη δεύτερη ταινία «Ζωούπολη», ενώ όσοι λάτρεψαν το Blair Witch Project, μπορούν να ρίξουν μια ματιά στο «Δάκρυ του Διαβόλου» που το λες και αντιγραφή της ταινίας του 1999 με το πιο έξυπνο marketing στην ιστορία του κινηματογράφου.

Σπασμένη Φλέβα

Η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, κυκλοφορεί από σήμερα (27/11) στους κινηματογράφους με τον Βασίλη Μπισμπίκη στον πρωταγωνιστικό ρόλο και ένα πολυπληθές καστ ηθοποιών.

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.



Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη



{https://youtu.be/UgJ0C4FL0aA?si=hXJNSXg3Xuv1eLmQ}



Μαζί τους οι: Βασίλης Κουκαλάνι, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Αργύρης Γκαγκάνης, Αλέκος Πάγκαλος, Γιώργος Κολλιόπουλος, Nectar De Leon, Σταύρος Μπένος, Δαυίδ Σταμούλος, Ελένη Μπούκλη.

Πέθανε Αγάπη Μου (Die My Love)

Από την οραματίστρια σκηνοθέτιδα, βραβευμένη με BAFTA, Λιν Ράμσεϊ (We Need to Talk about Kevin, You Were Never Really Here), έρχεται μια καθηλωτική και σκοτεινά χιουμοριστική ταινία.

Η Γκρέις, που την υποδύεται η βραβευμένη με Όσκαρ Τζένιφερ Λόρενς, και ο Τζάκσον (Ρόμπερτ Πάτινσον) είναι ένα νεαρό και ερωτευμένο ζευγάρι, που μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη σε ένα σπίτι που έχει κληρονομήσει στην εξοχή.

Η Γκρέις προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της με ένα νέο μωρό σε αυτό το απομονωμένο περιβάλλον. Mε τη δύναμη της φαντασίας, το θάρρος και μια άγρια, εκτυφλωτική ζωντάνια που δεν ήξερε πως είχε, ξαναανακαλύπτει τον εαυτό της.

Μία ταινία για την πολυπλοκότητα της αγάπης και το πώς το ταραγμένο περιβάλλον και οι εύθραυστες σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν στην ψυχική κατάρρευση. Μια παθιασμένη, περίπλοκη και καταστροφική ιστορία αγάπης με εκρηκτικές ερμηνείες από τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον.

Την παραγωγή υπογράφει ο Μάρτιν Σκορσέζε.

{https://youtu.be/ZH4SfAYeA84?si=JGwH8SNLGcniujus}

Για Πάντα; (Eternity)

Σε μια μετά θάνατον ζωή όπου οι ψυχές έχουν μία εβδομάδα για να αποφασίσουν πού θα περάσουν την αιωνιότητά τους, η Τζόαν βρίσκεται αντιμέτωπη με την αδύνατη επιλογή ανάμεσα στον άντρα με τον οποίο πέρασε τη ζωή της και τον πρώτο της έρωτα, ο οποίος πέθανε νέος και την περίμενε δεκαετίες να φτάσει εκεί.

{https://youtu.be/1nwv8z-EHlc?si=lBYwEWvtlbEXZWrQ}

Mε τους: Ελίζαμπεθ Όλσεν, Μάιλς Τέλερ, Κάλουμ Τέρνερ.

Το Δάκρυ του Διαβόλου (The Devil's Teardrop)

Τρομακτικοί θρύλοι που ζωντανεύουν σε ένα - γυρισμένο εξ ολοκλήρου στις Άνδεις- found footage horror, δηλαδεί το κινηματογραφικό είδος που απογείωσε το Blair Witch Project.



Μια ομάδα νεαρών κινηματογραφιστών ταξιδεύει σε ένα απομονωμένο δάσος στο Περού, για να γυρίσει ένα οικολογικό ντοκιμαντέρ, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των ντόπιων για την απειλή του Σουπάι - μιας αρχαίας και επικίνδυνης οντότητας.



Όταν παραβιάζουν την απαγορευμένη ζώνη, ανακαλύπτουν ότι οι τρομακτικοί μύθοι είναι πραγματικοί, αλλά πλέον είναι πολύ αργά για να γυρίσουν πίσω.



{https://youtu.be/c-SZAZnOk2k?si=EzvG2gRZhl08EfHW}

Ζωούπολη 2 (Zootopia 2)

Στη νέα animation ταινία «Ζωούπολη 2» της Disney, οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς (με τη φωνή της Ginnifer Goodwin) και Νικ Γουάιλντ (με τη φωνή του Jason Bateman) βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων.

Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε.

{https://youtu.be/fW37MNEKRzU?si=Dj2ly6bwdjaaCeVG}