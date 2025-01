«Back in Action»: Δείτε την Κάμερον Ντίαζ να επιστρέφει στη δράση μετά από 10 χρόνια

Η κωμωδία δράσης «Back in Action» με την Κάμερον Ντίαζ και τον Τζέιμι Φοξ έχει νέο τρέιλερ.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ της νέας ταινίας «Back in Action» με την Κάμερον Ντίαζ και τον Τζέιμι Φοξ.



Ένα ζευγάρι αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του ως μυστικοί πράκτορες. Οι πρώην κατάσκοποι Έμιλι και Ματ παραιτήθηκαν από τη CIA πριν από χρόνια για να κάνουν οικογένεια. Τώρα, η αλήθεια αποκαλύπτεται κι επιστρέφουν στα παλιά, αναφέρεται στη σύνοψη του Netflix.



Το τρέιλερ ανοίγει με την Έμιλι (Ντίαζ) και τον Ματ (Φοξ) να σταματούν με τα παιδιά τους σε ένα βενζινάδικο — όταν δέχονται επίθεση από μια συμμορία μοτοσικλετιστών που τους έχουν βάλει στο στόχαστρο για να τους σκοτώσουν.



{https://youtu.be/MV2nYw6gL_w?si=LdjZM2qBw_UcKjiI}

Η κωμωδία δράσης του Netflix είναι η πρώτη ταινία της Κάμερον Ντίαζ εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Η ηθοποιός επιστρέφει στην ενεργό δράση μετά από την ταινία Annie του 2014, στην οποία παρεμπιπτόντως πρωταγωνιστούσε ξανά με τον Τζέιμι Φοξ.



Δουλεύοντας ενεργά στη βιομηχανία για περισσότερα από 20 χρόνια, η Ντίαζ χρειαζόταν ένα διάλειμμα έτσι αποφάσισε να πάρει μια ανάσα από την καριέρα της, γιατί ήθελε να αφοσιωθεί στον εαυτό της και την οικογένειά της, «απλά δεν την ένοιαζε τίποτα άλλο».



«Είχα αποφασίσει να φροντίσω τον εαυτό μου και να χτίσω τη ζωή που πραγματικά ήθελα να έχω» εξηγεί η ίδια.



Ωστόσο, φαίνεται ότι το Back in Action έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον της για σινεμά. Στη συνέχεια πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στη μαύρη κωμωδία Outcome δίπλα στους Κιάνου Ριβς, Ματ Μπόμερ και Τζόνα Χιλ. Επίσης, πρόκειται να δανείσει ξανά τη φωνή της στην πριγκίπισσα Φιόνα στη νέα ταινία του Σρεκ.



Για τον Φοξ, αν και το Back in Action γυρίστηκε πριν από λίγο καιρό, είναι η πρώτη του ταινία που κυκλοφορεί από τότε που υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό το φθινόπωρο του 2024.



Επίσης θα πρωταγωνιστήσει με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Σκοτ ​​Ίστγουντ στην ταινία δράσης Tin Soldier. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το αν θα κυκλοφορήσει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, All-Star Weekend, που έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό.



Το Back In Action κυκλοφορεί στο Netflix στις 17 Ιανουαρίου.