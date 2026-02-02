Το «The Devil Wears Prada 2» κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 1η Μαΐου.

Η 20th Century Studios κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», προσφέροντας μια πιο λεπτομερή εικόνα στο επερχόμενο σίκουελ.

Θυμίζουμε ότι το πρώτο teaser που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο, έγραψε ιστορία ως το δημοφιλέστερο τρέιλερ κωμωδίας των τελευταίων 15 ετών.

Οι Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι, επιστρέφουν στον κόσμο της υψηλής ραπτικής και των παρασκηνιακών συγκρούσεων. Η Andy Sachs της Χάθαγουεϊ επανενώνεται με την αδίστακτη συντάκτρια μόδας Miranda Priestly της Στριπ , σε μια σύγκρουση που φαίνεται να είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των τιτάνων της μόδας.

«Το Runway δεν είναι απλώς ένα περιοδικό. Είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο. Ένας δαιδαλώδης δρόμος που μας φέρνει ξανά κοντά», λέει ο Nigel του Τούτσι στο τρέιλερ, ενώ βλέπουμε πλάνα της Στριπ-ως-Miranda η οποία ποζάρει στις κάμερες φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα σε μια σημαντική εκδήλωση.

Ενώ το «Vogue» της Madonna «ντύνει» το τρέιλερ, η Andy της Χάθαγουεϊ επιστρέφει στα γραφεία του Runway, όπου την υποδέχεται ο Nigel με ένα τρυφερό χτύπημα στον ώμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αργότερα αποκαλύπτεται ότι η Andy είναι πλέον συντάκτρια στο Runway και, για άγνωστους λόγους, έχει ξανασυνεργαστεί με τη Miranda και τον Nigel για να αντιμετωπίσει την πρώην συνάδελφό τους, Έμιλι (Μπλαντ), η οποία τώρα διευθύνει τη δική της επιχείρηση μόδας.

Το νέο τρέιλερ τελειώνει ακριβώς τη στιγμή που η κατάσταση στην αίθουσα συνεδριάσεων γίνεται έντονη, με τους πρωταγωνιστές να προετοιμάζονται για μια φανταστική μάχη.

{https://youtu.be/e9HXmMnUEdE?si=NR4rwlKrmbYZCph4}

Όπως γνωρίζουμε, το νέο φιλμ ακολουθεί τη Στριπ στον ρόλο της εμβληματικής διευθύντριας του περιοδικού «Runway», Miranda Priestly, καθώς αντιμετωπίζει την παρακμή της έντυπης δημοσιογραφίας και προσπαθεί να βρει τα πατήματά της σε έναν κλάδο που αλλάζει ραγδαία. Η Priestly έρχεται αντιμέτωπη με τον χαρακτήρα της Έμιλι Μπλαντ, την πρώην βοηθό της, η οποία είναι πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος σε έναν όμιλο ειδών πολυτελείας που διαχειρίζεται τα διαφημιστικά κονδύλια, τα οποία η Miranda χρειάζεται απεγνωσμένα.

Η αρχική ταινία ακολουθούσε την απόφοιτη κολεγίου Andrea Sachs (Χάθαγουεϊ), η οποία αναζητούσε δουλειά ως δημοσιογράφος στη Νέα Υόρκη. Ξεκινώντας ως βοηθός της Priestly, η Sachs αγωνίστηκε να ισορροπήσει την επαγγελματική με την προσωπική της ζωή, διακινδυνεύοντας τις φιλίες της και τη σχέση με τον σύντροφό της.

Η αρχική ταινία συγκέντρωσε 326 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και χάρισε στην Στριπ τη 14η υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Στο πλευρό των Στριπ και Χάθαγουεϊ, οι Έμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Τρέισι Τομς και Τίμπορ Φέλντμαν θα επαναλάβουν τους ρόλους τους. Οι Κένεθ Μπράνα και Πάτρικ Μπράμαλ θα υποδυθούν τους συντρόφους των δύο πρωταγωνιστριών, αντίστοιχα.

Στις νέες προσθήκες του καστ περιλαμβάνονται οι Σιμόν Άσλεϊ, Λούσι Λιου, Μπι Τζέι Νόβακ, Τζάστιν Θερού, Lady Gaga και Πολίν Σαλαμέ. Επίσης, θα εμφανιστούν οι αστέρες του Broadway, Έλεν Τζ. Σεν και Κόνραντ Ρικάμορα, μαζί με τον κωμικό Κάλεμπ Χίρον.

Αντίθετα, ο Άντριαν Γκρένιερ, ο οποίος υποδύθηκε τον Nate, τον σύντροφο της Sachs στην πρώτη ταινία, δεν θα επιστρέψει.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας του 2006 Ντέιβιντ Φράνκελ και η Αλίν Μπρος ΜακΚένα που έγραψε το σενάριο, επιστρέφουν μαζί με την παραγωγό Γουέντι Φάινερμαν.

Το «The Devil Wears Prada 2» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες την 1η Μαΐου.