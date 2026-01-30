Ο Σαμ Μέντες θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα τέσσερις διαφορετικές ταινίες με την κάθε μια να αφηγείται την ιστορία από την οπτική γωνία ενός διαφορετικού «Σκαθαριού».

Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες των Beatles του Σαμ Μέντες. Μια σειρά από καρτ-ποστάλ στο Λίβερπουλ μας δίνει την πρώτη ματιά στην επερχόμενη βιογραφική ταινία του Σαμ Μέντες.

Για πρώτη φορά μπορούμε να δούμε τους Πολ Μέσκαλ, Τζόζεφ Κουίν, Μπάρι Κιόγκαν και Χάρις Ντίκινσον ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον, Ρίνγκο Σταρ και Τζον Λένον αντίστοιχα.

Η αποκάλυψη έγινε από τον λογαριασμό Paul Mescal Updates στο X, ενώ οι φωτογραφίες προέρχονται από καρτ-ποστάλ που η Sony Pictures UK μοιράστηκε με το Liverpool Institute of Performing Arts (στο οποίο υπήρξε συνιδρυτής ο ΜακΚάρτνεϊ το 1996), κρυμμένες σε διάφορα σημεία του πανεπιστημίου ώστες να τις βρουν οι φοιτητές. Αυτό υποδηλώνει ότι η προώθηση της ταινίας έχει ξεκινήσει, προσφέροντας παράλληλα στους θαυμαστές στο Ηνωμένο Βασίλειο την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα ξεχωριστό συλλεκτικό αντικείμενο.

? First look at Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan and Joseph Quinn in the upcoming Beatles Biopic films!



Sony Pictures UK provided the postcards to the Liverpool Institute of Performing Arts, where they are hidden around campus for students to find pic.twitter.com/sjRSYeAXNT January 29, 2026

Σημειώνεται ότι ο Σαμ Μέντες έχει σκηνοθετήσει τέσσερις ταινίες και όλες θα κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα στους κινηματογράφους. Τώρα που η πρώτη εικόνα των χαρακτήρων έχει αποκαλυφθεί, φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να κυκλοφορήσει και το επίσημο τρέιλερ στο διαδίκτυο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2028, με κάθε ταινία να αφηγείται την ιστορία από την οπτική γωνία ενός διαφορετικού μέλους του συγκροτήματος. Με όλες τις ταινίες να κυκλοφορούν την ίδια μέρα, τίθεται επίσης το ερώτημα πώς θα τα πάνε οι τέσσερις ταινίες στο box office μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με άλλες μεγάλες κυκλοφορίες που έχουν προγραμματιστεί για τον ίδιο μήνα.