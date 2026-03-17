Η Saracakis Leasing ανακοινώνει την υλοποίηση συμφωνίας leasing με την DHL για 13 δίκυκλα Honda SH150, ενισχύοντας τον εταιρικό στόλο της DHL με μία λύση που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιχειρησιακές της ανάγκες.

Η συγκεκριμένη συνεργασία επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της Saracakis Leasing να προσφέρει ευέλικτες και αξιόπιστες λύσεις κινητικότητας, σχεδιασμένες με βάση τις απαιτήσεις κάθε συνεργάτη.

Μέσα από τη συμφωνία αυτή, η DHL αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του leasing, επιλέγοντας μία λύση που υποστηρίζει την αποδοτική διαχείριση στόλου και την απρόσκοπτη επιχειρησιακή της λειτουργία.

Τα Honda SH150 αποτελούν μία ιδιαίτερα κατάλληλη επιλογή για αστική επαγγελματική χρήση, συνδυάζοντας πρακτικότητα, αξιοπιστία και ευελιξία, στοιχεία που τα καθιστούν ιδανικά για τις αυξημένες απαιτήσεις καθημερινών μετακινήσεων και διανομών.

Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Saracakis Leasing για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων leasing που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων, προσφέροντας επιλογές που ενισχύουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρικών στόλων.

Η Saracakis Leasing συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες με ουσιαστική επιχειρηματική αξία, υποστηρίζοντας τους πελάτες της με λύσεις που συνδυάζουν ευελιξία, αξιοπιστία και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Σχετικά με τη Saracakis Leasing

Η Saracakis Leasing προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις leasing για ιδιώτες και επιχειρήσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών κινητικότητας μέσα από ευέλικτες, σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες.