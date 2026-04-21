Το νέο, πρωτοποριακό πρόγραμμα Μηχανικός Μοτοσυκλετών με την πιστοποίηση της Honda (Motorcycle Engineering Academy | Powered by Honda and Saracakis) αποτελεί ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα βιωματικής και hands-on εκπαίδευσης.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, αξιοποιώντας την κορυφαία τεχνογνωσία αιχμής της Honda, του Νο1 κατασκευαστή μοτοσυκλετών στον κόσμο, διευρύνει την αποκλειστική εκπαιδευτική συνεργασία του με τη Σχολή Μηχανοτρονικής της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ και στον κλάδο της μοτοσυκλέτας. Η νέα αυτή σύμπραξη έρχεται να γεφυρώσει το σημαντικό κενό στην αγορά για εξειδικευμένους τεχνικούς μοτοσυκλετών και scooters, συνδέοντας άμεσα την επαγγελματική κατάρτιση με την αγορά εργασίας.

Το νέο, πρωτοποριακό πρόγραμμα Μηχανικός Μοτοσυκλετών με την πιστοποίηση της Honda (Motorcycle Engineering Academy | Powered by Honda and Saracakis) αποτελεί ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα βιωματικής και hands-on εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από κοινού από τον εκπαιδευτικό οργανισμό, την Τεχνική Διεύθυνση της Honda και την Ακαδημία Εκπαίδευσης του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, με στόχο να προσφέρει υψηλού επιπέδου τεχνική κατάρτιση, δημιουργώντας μια νέα γενιά εξειδικευμένων και περιζήτητων τεχνικών επαγγελματιών.

Οι νέοι Μηχανικοί Μοτοσυκλετών, μέσα από ένα καινοτόμο ακαδημαϊκό πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης και μάθησης, που θα πραγματοποιηθεί στις πρότυπες τεχνικές εγκαταστάσεις του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη καθώς και στα εξειδικευμένα εργαστήρια των βραβευμένων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ, θα εκπαιδευτούν στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες με την τεχνογνωσία και την υποστήριξη της Honda. Θα εμβαθύνουν στις τεχνικές διεργασίες συντήρησης και επισκευής δικύκλων (μοτοσυκλετών και scooters) και θα εξειδικευθούν στα μοντέλα της εταιρείας, τα οποία διακρίνονται για την ξεχωριστή σχεδίαση, την εξαιρετική ποιότητα, την αξιοπιστία, την προηγμένη τεχνολογία, τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας και την άριστη οδική συμπεριφορά τους. Επιπλέον, θα εστιάσουν στην περίφημη τεχνολογία DCT (Dual Clutch Transmission), μοναδική για τις μοτοσυκλέτες Honda, η οποία έχει εξελιχθεί παγκοσμίως σε ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα μετάδοσης ισχύος στους δύο τροχούς.

Οι εξειδικευμένοι και άρτια καταρτισμένοι απόφοιτοι της Motorcycle Engineering Academy powered by Honda and Saracakis, μέσω της υψηλής τεχνογνωσίας που θα αποκτήσουν σε έναν δυναμικό κλάδο της μηχανοτρονικής και σε ένα κορυφαίο brand, θα είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλής ποιότητας τεχνικές υπηρεσίες στη συντήρηση και την επισκευή δικύκλων. Ανταποκρινόμενο στην αυξημένη ζήτηση της αγοράς, ένα από τα σημαντικότερα προνόμια του προγράμματος είναι η άμεση διασύνδεση με την απασχόληση, καθώς οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης αλλά και επαγγελματικής αποκατάστασης στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, καθώς και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της Honda σε όλη την Ελλάδα.

Η νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ και του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την προώθηση της δεξιοτεχνίας, της κατασκευαστικής αρτιότητας και της καινοτομίας στον χώρο της Μηχανοτρονικής και των ευρύτερων τεχνικών επαγγελμάτων, συνδέοντας για μία ακόμη φορά την εκπαίδευση με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

