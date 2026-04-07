Η «μη λύση» για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, οι νέες εταιρείες της Ten Brinke, τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ, οι προοπτικές του Ομίλου Quest, η Lush Hospitality και τα Brown Ηotels και οι «mystery shoppers» της Τράπεζας της Ελλάδος

Η «μη λύση» για τη βιομηχανία

Η ανακοίνωση των μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία αντιμετωπίστηκε ως «μη λύση» από τους παραγωγικούς φορείς, καθώς δεν αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα, ήτοι το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που συνεχίζει να υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο βασικός λόγος της δυσαρέσκειας είναι ότι τα περισσότερα μέτρα δεν μειώνουν άμεσα την τιμή του βιομηχανικού ρεύματος. Η αύξηση της αντιστάθμισης CO2 αφορά κυρίως τις πολύ μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες και όχι το σύνολο των επιχειρήσεων, ενώ το πρόγραμμα των 200 εκατ. ευρώ για εξοικονόμηση ενέργειας αφορά επενδύσεις που θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου και όχι άμεση μείωση κόστους. Στην πράξη, μόνο η μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ έχει άμεσο αντίκτυπο στους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά το οικονομικό όφελος θεωρείται περιορισμένο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια βιομηχανία μέσης τάσης που πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως για ηλεκτρική ενέργεια. Η μείωση των ΥΚΩ μπορεί να μειώσει το κόστος κατά λίγες χιλιάδες ευρώ τον χρόνο, ποσό που δεν αλλάζει ουσιαστικά τη συνολική επιβάρυνση. Αντίστοιχα, μικρότερες βιομηχανίες και μεταποιητικές επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν αντιστάθμιση CO2 ουσιαστικά θα δουν ελάχιστη διαφορά στο ενεργειακό τους κόστος.

Επιπλέον, το πρόγραμμα του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, αν και σημαντικό, απαιτεί επενδύσεις, ίδιους πόρους και χρόνο υλοποίησης. Δηλαδή, μια βιομηχανία θα πρέπει πρώτα να επενδύσει σε εξοπλισμό, εξηλεκτρισμό ή ενεργειακή αναβάθμιση και στη συνέχεια να δει μείωση στο κόστος ενέργειας, κάτι που δεν βοηθά επιχειρήσεις που σήμερα αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και ρευστότητας. Ένα ακόμη σημείο που επισημαίνει η βιομηχανία είναι ότι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πιο άμεσες παρεμβάσεις στο ενεργειακό κόστος, όπως ειδικά τιμολόγια βιομηχανίας, μακροχρόνια συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλές τιμές ή μειωμένοι φόροι στην ενέργεια. Στην Ελλάδα, αντίθετα, οι παρεμβάσεις είναι κυρίως έμμεσες και όχι δομικές.

Μια ακόμη πτυχή που τονίζεται, είναι πως μεσοπρόθεσμα επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου ή της ίδιας αγοράς θα έχουν διαφορετικό ενεργειακό κόστος, όχι λόγω αποδοτικότητας ή επενδύσεων, αλλά λόγω καθεστώτος ενισχύσεων, κάτι που δημιουργεί ανισότητες στον ανταγωνισμό. Άλλωστε και από τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου διαφάνηκε πως η βιομηχανία δεν εμφανίζεται ικανοποιημένη από τα μέτρα, καθώς «δεν λύνουν το πρόβλημα». Τουλάχιστον όπως είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος «η συζήτηση με το υπουργείο συνεχίζεται»…

Η Ten Brinke

Στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης του ολλανδικού ομίλου Ten Brinke στην ελληνική αγορά ακινήτων και κατασκευών, ιδρύθηκαν χθες δύο νέες εταιρείες με δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών, των επενδύσεων και της διαχείρισης ακινήτων. Πρόκειται για τις εταιρείες TenPrime Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και TenPolis Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Και οι δύο εταιρείες συστάθηκαν με μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ η καθεμία, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά κατά τη σύσταση. Μοναδικός μέτοχος και ιδρυτής είναι η εταιρεία Ten Brinke Hellas Κατασκευή και Εκμετάλλευση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών των νέων εταιρικών σχημάτων.

Σκοπός των εταιρειών είναι ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια, αγοραπωλησία ακινήτων, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, υπηρεσίες επενδύσεων και εταιρειών χαρτοφυλακίου, καθώς και παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και διοικητικών υπηρεσιών. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και των δύο εταιρειών αποτελείται από τον Albert Ten Brinke ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Φώτιο Γιοφτσίο ως Αναπληρωτή Πρόεδρο και τον Θεοφάνη Στρατόπουλο ως μέλος.

Μείωση κερδών για τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Αύξηση στον κύκλο εργασιών, αλλά και σημαντική μείωση της κερδοφορίας παρουσίασε η εκπαιδευτική εταιρεία ΑΚΜΗ, που ελέγχεται από το βρετανικό επενδυτικό όμιλο BC Partners, για τη χρήση από 1 Ιουλίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2025 σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 27,50 εκατ. ευρώ από 18,10 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση περίπου 51,9%. Παράλληλα, το κόστος παροχής υπηρεσιών αυξήθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 14,64 εκατ. ευρώ από 7,40 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 97,8%.

Ως αποτέλεσμα, το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 12,86 εκατ. ευρώ από 10,70 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 20,2%. Ωστόσο, η σημαντική αύξηση των λειτουργικών εξόδων επηρέασε αρνητικά την τελική κερδοφορία. Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε 9,85 εκατ. ευρώ από 4,42 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 123%, ενώ τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν σε 2,23 εκατ. ευρώ από 0,62 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση περίπου 259%.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 2,92 εκατ. ευρώ από 6,08 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση περίπου 52%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,62 εκατ. ευρώ από 4,46 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση περίπου 63,6%. Παρά τη μείωση των κερδών, η καθαρή θέση της εταιρείας αυξήθηκε σε 20,13 εκατ. ευρώ από 18,51 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 8,7%, ενώ το σύνολο ενεργητικού ανήλθε σε 28,12 εκατ. ευρώ από 27,24 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 3,2%.

Αντίθετα, τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε 3,49 εκατ. ευρώ από 8,30 εκατ. ευρώ, δηλαδή σημείωσαν μείωση περίπου 57,9%, κυρίως λόγω επενδύσεων και χορήγησης δανείων. Σύμφωνα με τη Διοίκηση της ΑΚΜΗ, η μείωση της κερδοφορίας συνδέεται με αυξημένα λειτουργικά έξοδα, επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, καθώς και με δαπάνες που σχετίζονταν με προσπάθεια εξαγοράς των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ , η οποία τελικά δεν ολοκληρώθηκε λόγω του «μπλόκου» της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

H Lush Hospitality

Στην ίδρυση της εταιρείας Lush Hospitality IKE με δραστηριότητα στον τομέα των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και της διαχείρισης ακινήτων, προχώρησαν χθες οι ιδρυτές και πρώην συνιδιοκτήτες του ομίλου Brown Ηotels Λεόν Αβιγκάντ (Leon Avigad) και Νιτζάν Πέρρυ (Nitzan Perry). Η εταιρεία έχει έδρα επί της οδού Λυκαβηττού 37 στο Κολωνάκι, ενώ το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 530.000 ευρώ και έχει καταβληθεί πλήρως κατά τη σύσταση.

Βασικοί εταίροι της εταιρείας είναι ο Leon Avigad, ο οποίος κατέβαλε 510.000 ευρώ και κατέχει την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων, και ο Nitzan Perry, ο οποίος συμμετέχει με κεφάλαιο 20.000 ευρώ. Αντικείμενο δραστηριότητας της Lush Hospitality είναι κυρίως οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων πολυτελείας με εστιατόριο, ενώ στις δευτερεύουσες δραστηριότητες περιλαμβάνεται και η διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων και η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων.

Mystery Shopping από την ΤτΕ

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενισχύει τα εποπτικά της εργαλεία στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, εισάγοντας ελέγχους με ανωνυμία, γνωστούς ως «mystery shopping», με στόχο την αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς και την ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων. Στο πλαίσιο της εποπτικής της αρμοδιότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των δικτύων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με την ισχύουσα νομοθεσία και για την παρακολούθηση των επιχειρηματικών πρακτικών τους. Σκοπός είναι η προστασία των ασφαλισμένων και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Τράπεζα διαθέτει διάφορα εποπτικά μέσα, όπως επιτόπιους ή εξ αποστάσεως ελέγχους σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Από τον Απρίλιο του 2025, μετά την αναθεώρηση του νόμου 4583/2018 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, στα εποπτικά εργαλεία εντάχθηκε και η διενέργεια ελέγχων με ανωνυμία. Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών, η Τράπεζα της Ελλάδος αναθέτει σε στελέχη της ή σε εξωτερικούς συνεργάτες να εμφανίζονται ως υποψήφιοι ή υφιστάμενοι πελάτες ασφαλιστικών προϊόντων, χωρίς να αποκαλύπτουν την ιδιότητά τους ή τον σκοπό της επίσκεψής τους.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες δεσμεύονται από υποχρεώσεις υπηρεσιακού και επαγγελματικού απορρήτου και χρησιμοποιούν τα στοιχεία που συλλέγονται αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. Το βασικό πλεονέκτημα του νέου εποπτικού εργαλείου είναι ότι επιτρέπει έναν πιο ρεαλιστικό έλεγχο της αγοράς, καθώς αποτυπώνεται στην πράξη ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία κατά τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, ιδίως ως προς την παροχή πληροφοριών και την παράδοση των προβλεπόμενων εγγράφων στους πελάτες. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία των ασφαλισμένων, καθώς μπορούν να εντοπιστούν έγκαιρα παραπλανητικές πρακτικές, ελλιπής ενημέρωση ή παραβιάσεις των υποχρεώσεων διαφάνειας.

Η Εγνατία Οδός ΑΕ

Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε ο συνοπτικός και αναλυτικός προϋπολογισμός της Εγνατία Οδός ΑΕ για το 2026. Ο προϋπολογισμός προβλέπεται να είναι ελλειμματικός, με το έλλειμμα να διαμορφώνεται περίπου στα 42,7 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας για το 2026 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 130,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες προβλέπεται να φτάσουν τα 172,9 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδηγεί στο αρνητικό ισοζύγιο. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από επιχορηγήσεις, μεταβιβάσεις και χρηματοδοτήσεις έργων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ενώ μικρότερα ποσά προέρχονται από πωλήσεις υπηρεσιών, παρεπόμενες δραστηριότητες και έσοδα κεφαλαίων.

Από την πλευρά των δαπανών, το μεγαλύτερο κονδύλι αφορά επενδύσεις και τεχνικά έργα, καθώς σημαντικά ποσά κατευθύνονται σε κατασκευές, μελέτες, εξοπλισμό και έργα υποδομών. Παράλληλα, σημαντικές δαπάνες αφορούν συντηρήσεις και επισκευές, λειτουργικά έξοδα, παροχές τρίτων, αμοιβές προσωπικού και λοιπά λειτουργικά κόστη της εταιρείας.

Ο Όμιλος Quest

Συγκρατημένες εμφανίζονται οι προοπτικές του Ομίλου Quest για το 2026, σύμφωνα με όσα έκανε χθες γνωστά η Διοίκηση της εισηγμένης, καθώς προβλέπει ήπια αύξηση πωλήσεων, αλλά και σταθερή ή ελαφρώς μειωμένη κερδοφορία σε σχέση με το 2025. Η εκτίμηση αυτή συνδέεται κυρίως με τη σημαντική μείωση της δραστηριότητας στον τομέα παραγωγής ενέργειας, μετά την πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 36,7 MW το 2025. Για το 2026, ο όμιλος εκτιμά ότι οι συνολικές πωλήσεις θα κινηθούν με ήπια ανάπτυξη, ωστόσο τα EBITDA και τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να διαμορφωθούν στα ίδια επίπεδα ή ελαφρώς χαμηλότερα από το 2025, όταν τα EBITDA είχαν διαμορφωθεί στα 107 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 71 εκατ. ευρώ.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο ενεργειακός κλάδος θα έχει πλέον πολύ μικρότερη συμβολή, με εκτιμώμενες πωλήσεις για το 2026 λίγο πάνω από 1 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA του κλάδου αναμένεται περίπου στο 50% των πωλήσεων και τα κέρδη προ φόρων περίπου στο 15% των πωλήσεων.

Στην εμπορική δραστηριότητα, που αποτελεί τον μεγαλύτερο τομέα του ομίλου, προβλέπεται ήπια αύξηση πωλήσεων σε σχέση με το 2025, αλλά τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να κινηθούν στα ίδια επίπεδα ή ελαφρώς χαμηλότερα, γεγονός που δείχνει πιθανή πίεση στα περιθώρια κέρδους. Στις υπηρεσίες πληροφορικής, αντίθετα, αναμένεται συνέχιση της ανάπτυξης τόσο σε πωλήσεις όσο και σε κερδοφορία, με σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ, το οποίο στηρίζει τη μελλοντική ανάπτυξη. Στις ταχυδρομικές υπηρεσίες εκτιμάται υψηλότερη ανάπτυξη εσόδων σε σχέση με το 2025 και αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας. Η Διοίκηση του ομίλου επισημαίνει επίσης ότι οι προβλέψεις για το 2026 βασίζονται στην παραδοχή ότι δεν θα υπάρξει παρατεταμένη αρνητική εξέλιξη στις τιμές ενέργειας, στις τιμές βασικών αγαθών και στην κατανάλωση, καθώς και ότι δεν θα υπάρξει επιδείνωση γεωπολιτικών κινδύνων, όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οψόμεθα.