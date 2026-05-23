Σε ένα απρόσμενο αλλά εντυπωσιακό crossover ανάμεσα στον αθλητισμό και τον κινηματογράφο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίζεται μαζί με τον Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον σε νέο διαφημιστικό υλικό για την ταινία «Moana».
Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA συμμετέχει σε promo video της Disney, στο πλευρό του διάσημου ηθοποιού, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του Μάουι στη live-action εκδοχή της επιτυχημένης ταινίας.
Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προώθησης της νέας παραγωγής, η οποία συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον παγκοσμίως, καθώς συνδυάζει ένα από τα πιο δημοφιλή brands της Disney με δύο ιδιαίτερα αναγνωρίσιμες προσωπικότητες διεθνώς.
