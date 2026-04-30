Στην «πρώτη γραμμή» του ΣΕΦ Αντετοκούνμπο και Τζόκοβιτς.

Με εκλεκτούς θεατές στις κερκίδες διεξάγεται η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο ΣΕΦ για το Game 2 των play-off της Euroleague.

Τα βλέμματα όλων μαγνήτισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι στον Ολυμπιακό αγωνίζονται και συμπαίκτες του Γιάννη στην Εθνική, όπως ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης.

Ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο τον θρύλο του τέννις, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος άλλωστε είναι γνωστός για τα «ερυθρόλευκά» του αισθήματα. Ο Σέρβος τεννίστας ουκ ολίγες φορές έχει δώσει το παρόν στην έδρα του Ολυμπιακού.

Στο ΣΕΦ βρίσκεται επίσης και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, που στην έναρξη της αναμέτρησης βράβευσε τον MVP της Regular Season, Σάσα Βεζένκοβ.

Επιπλέον, στο φαληρικό στάδιο βρίσκεται άλλη μία παρουσία από τον χώρο του NBA. Ο λόγος για τον Κάιλ Κούζμα, ο οποίος είναι συμπαίκτης με τον Γιάννη στους Μπακς.

